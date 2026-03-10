Concordia: motociclista resultó con múltiples lesiones tras un choque con un automóvil

Según se informó a 7Paginas, el hecho fue protagonizado por una motocicleta de 150 cc conducida por Andrés Rodríguez, de 25 años, y un automóvil Toyota Etios color blanco, manejado por una mujer de 56 años.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar por personal de Comisaría Cuarta, el motovehículo circulaba por calle Lieberman en sentido oeste, mientras que el automóvil lo hacía por Gobernador Cresto en sentido sur–norte. Por causas que aún se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron en la intersección.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones múltiples y debió ser asistido en el lugar. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital Delicia Concepción Masvernat.

Al cierre de esta información, se aguardaba el parte médico oficial para determinar el carácter de las lesiones, mientras personal policial realizaba las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.