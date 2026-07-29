Concordia: motociclista sufrió una fractura tras chocar contra un montículo de tierra señalizado

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando personal de la Comisaría Tercera fue comisionado al lugar para intervenir en el accidente.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda Titán color violeta por Avenida Eva Perón, en sentido sur-norte, cuando por causas que aún se investigan impactó contra un montículo de tierra que se encontraba debidamente señalizado en esa intersección.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor fue asistido por una ambulancia del servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

En el nosocomio, los médicos constataron que presentaba politraumatismos, además de una luxación y fractura en la muñeca derecha, por lo que se le colocó un yeso. Tras recibir la atención correspondiente, el motociclista fue dado de alta.

En el lugar también intervino el médico policial, Dr. Fenoglio, quien quedó a la espera del informe definitivo sobre el tiempo estimado de curación de las lesiones.

Personal policial realizó las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.