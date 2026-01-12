Concordia: municipales denuncian violenta irrupción policial en el corralón

En rentas, el propio director, el contador Fernando Masicano le advirtió a los trabajadores de esa área: “Buen día! Informo a todos que las medidas sindicales fueron rechazadas, todo aquel agente esté con medidas de fuerza en lugar de trabajo serán informados a la Dirección de Recursos Humanos al Departamento Ejecutivo Municipal para llevar adelante las medidas correspondientes.

“ESTE ES UN PUEBLO PERONISTAS, LOS MUNICIPALES SOMOS PERONISTAS”

En comunicación con periodistas de Cableinformacion.com.ar, delegados gremiales en plena asamblea, manifestaron que: “es lamentable que está pasando todo esto, es el colmo, el intendente mandó un grupo comando de la policía que irrumpió en el corralon alterando la paz y ahora resulta que nos quieren obligar a trabajar cuando en realidad estamos de asamblea en solidaridad con los compañeros cesanteados” con lo cual “nosotros e acá no nos vamos a mover aunque la policía nos apunten con las armas”, advirtieron y remataron adelantando que “al intendente Azcue le queda poco tiempo si sigue así, este es un pueblo peronista, los municipales somos peronistas” entonces “que el intendente lo tenga muy en cuenta a eso”, advirtieron los trabajadores tras la irrupción policial en plena asamblea