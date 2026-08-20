Concordia.Negocios amplió el plazo de preinscripción para emprendedores y PyMEs

La decisión se tomó a partir de la amplia convocatoria registrada desde el inicio de la iniciativa y permitirá que más interesados puedan completar su preinscripción y participar del proceso de selección para la primera edición del programa.

Seleccionarán a 80 emprendedores

En esta primera edición serán seleccionados 80 emprendedores, a partir de una evaluación que buscará conformar un grupo diverso y representativo del entramado productivo de Concordia.

Entre los principales criterios se tendrá en cuenta que los negocios estén actualmente en funcionamiento, el compromiso de los participantes con el proceso de capacitación y el potencial de crecimiento de cada emprendimiento. También se analizará la posibilidad de ampliar mercados, generar nuevos ingresos y contribuir al desarrollo económico local.

La selección contemplará además la diversidad de rubros, experiencias y trayectorias, con el objetivo de promover el intercambio entre los participantes.

Capacitación para profesionalizar los negocios

Concordia.Negocios propone un trayecto de capacitación y acompañamiento basado en el aprendizaje aplicado. La idea es que cada participante pueda trabajar sobre su propio emprendimiento y trasladar los conocimientos adquiridos directamente a su actividad.

La propuesta está organizada en cuatro ejes:

Diagnóstico y validación del negocio.

Estrategia comercial y ventas.

Finanzas para el negocio.

Procesos y formalización.

El objetivo es brindar herramientas concretas para ordenar los negocios, mejorar la gestión, fortalecer las ventas y facilitar la toma de decisiones.

La primera edición contempla ocho encuentros, tendrá carácter arancelado y contará con un cupo limitado de 80 participantes.

Arístide destacó la respuesta de los emprendedores

El secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó la respuesta obtenida durante la convocatoria y sostuvo que el interés refleja una necesidad concreta del sector productivo local.

“La respuesta que tuvo Concordia.Negocios es muy importante y confirma que existe una demanda concreta de nuestros emprendedores por acceder a herramientas que les permitan profesionalizar sus negocios y seguir creciendo. Desde el Municipio venimos trabajando para escuchar esas necesidades y generar propuestas que tengan una aplicación concreta en la actividad cotidiana”, señaló.

Sobre la extensión del plazo, explicó que se busca brindar una nueva oportunidad a quienes todavía no pudieron completar el trámite.

“Decidimos extender la convocatoria hasta el 28 de agosto porque queremos que más emprendedores tengan la posibilidad de participar. Sabemos que muchas veces quienes llevan adelante un negocio tienen que compatibilizar la actividad diaria con sus responsabilidades y queremos facilitarles el acceso a esta propuesta”, afirmó.

Asimismo, puso en valor el carácter práctico de la capacitación y la articulación con distintas instituciones.

“Concordia.Negocios no busca solamente transmitir conocimientos. Queremos que cada participante pueda mirar su propio negocio, identificar oportunidades de mejora y llevar herramientas concretas a su actividad”, sostuvo.

Articulación entre Municipio, universidades y sector privado

El programa es impulsado por la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda.

La propuesta se desarrolla en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Concordia, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC).

Desde el Municipio señalaron que esta articulación entre el Estado, instituciones educativas, organismos técnicos y el sector privado apunta a fortalecer el entramado productivo local y generar mejores condiciones para el crecimiento de emprendimientos y PyMEs.

En ese sentido, Arístide manifestó: “Tenemos una ciudad con emprendedores, comerciantes y empresarios que todos los días generan actividad económica y empleo. Nuestro rol es acompañarlos, generar herramientas y articular con las instituciones que pueden aportar conocimiento y capacidades. Concordia.Negocios es parte de ese camino”.

La iniciativa se enmarca en las políticas municipales vinculadas al desarrollo productivo y en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, con el objetivo de acompañar a los emprendimientos locales, promover la generación de empleo y ampliar las oportunidades económicas en la ciudad.

Cómo realizar la preinscripción

Los interesados podrán completar la preinscripción a Concordia.Negocios hasta el viernes 28 de agosto, a través del Portal de Cursos de la Municipalidad de Concordia.

Para realizar consultas, pueden comunicarse al 345 508-5074 o escribir a concordia.negocios@concordia.gob.ar.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas