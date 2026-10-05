Concordia.Negocios avanza con capacitación en ventas para emprendedores y PyMEs

El programa Concordia.Negocios continúa con su agenda de formación y capacitación destinada al sector emprendedor y empresarial de la ciudad. Al cierre de la semana pasada comenzó el tercer módulo, denominado “Estrategia Comercial y Ventas”, con una propuesta centrada en transformar las oportunidades comerciales en nuevos clientes.

Durante el primer encuentro, los participantes comenzaron a trabajar en la construcción de su propio embudo de ventas, identificando las diferentes etapas por las que atraviesa un potencial cliente: quién conoce el negocio, quién realiza una consulta, quién concreta una compra y quién vuelve.

A partir de ese análisis, la capacitación también aborda cuáles son los canales más adecuados para cada etapa y permite realizar una primera estimación de los niveles de conversión.

Herramientas para aplicar directamente en los negocios

La propuesta tiene un fuerte componente práctico. Entre los contenidos se encuentra el desarrollo del argumento de venta y la definición de metas comerciales a 90 días, tomando como punto de partida el embudo construido por cada participante.

Como resultado del módulo, los emprendedores y representantes de PyMEs obtendrán un embudo de ventas propio, un guion de venta y metas comerciales preliminares para los próximos 90 días.

La intención es que estos recursos no queden solamente como contenidos de capacitación, sino que puedan ser aplicados directamente en cada emprendimiento o empresa.

“Que cada encuentro deje herramientas concretas”

El secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó la continuidad de la iniciativa y el perfil práctico que se busca darle a cada encuentro.

“Concordia.Negocios busca que cada encuentro deje herramientas concretas que los emprendedores puedan llevar directamente a sus negocios. Trabajar sobre ventas y comercialización es fundamental para transformar una buena propuesta en una actividad sostenible, con objetivos claros y una estrategia definida”, señaló.

Segundo encuentro en la sede de UNER

El segundo y último encuentro de este módulo se desarrollará el próximo jueves 8 de octubre en la Sede UNER.

La capacitación está a cargo de los ingenieros Mauricio Nabone y Gonzalo Velazco, integrantes de la UTN – Cátedra Marketing, quienes aportan su experiencia y conocimientos específicos en estrategias comerciales.

Con este nuevo módulo, Concordia.Negocios continúa articulando con instituciones educativas y profesionales especializados para acompañar a emprendedores y PyMEs frente a los diferentes desafíos vinculados con la gestión, la comercialización y el crecimiento.

Desde el Municipio señalaron a 7Paginas, que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la capacitación, la profesionalización y la generación de nuevas oportunidades para el sector productivo local, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.