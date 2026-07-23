Concordia: No da tregua la lucha contra el narcomenudeo en los barrios y caen tres personas con más de 80 dosis de droga

La lucha contra el narcomenudeo continúa sin tregua en los barrios de Concordia. En las últimas horas, efectivos de la Policía de Entre Ríos llevaron adelante una serie de procedimientos preventivos que culminaron con tres personas aprehendidas y el secuestro de una importante cantidad de dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización.

Según se informó a 7Paginas, los operativos fueron realizados en distintos puntos de la ciudad y estuvieron a cargo de personal de la Jefatura Departamental Concordia, con intervención de la División Drogas Peligrosas y la fiscal Daniela Montangie.

El primero de los procedimientos se desarrolló alrededor de las 20 horas en la intersección de 2 de Abril y Ramírez, donde efectivos de la Comisaría Segunda realizaban un operativo preventivo peatonal.

Durante el patrullaje, los uniformados observaron a varios hombres efectuando un aparente «pasamanos», una modalidad utilizada habitualmente para la comercialización de estupefacientes.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, aunque fueron rápidamente alcanzados por los efectivos.

En poder de uno de los aprehendidos se secuestraron 15 envoltorios con marihuana. Además, durante un rastrillaje realizado en la zona, los policías hallaron una media que contenía 20 envoltorios con una sustancia blanca, que posteriormente fue identificada como cocaína.

Media hora después, alrededor de las 20:30, se desplegó un Operativo Saturación en los barrios San Jorge, San Francisco y Fátima I, con la participación de efectivos de la División Operaciones y Seguridad Pública, Cuerpo y Guardia, Sección Motorizada, Grupo Especial Departamental Concordia y personal de las departamentales Federación y San Salvador, entre otras áreas.

Durante el operativo, en inmediaciones de Córdoba y calle 57, efectivos de la Sección Motorizada identificaron a cinco hombres.

En ese momento, uno de ellos arrojó varios envoltorios al suelo intentando deshacerse de la evidencia, por lo que se dio inmediata intervención a la División Drogas Peligrosas.

Tras las pericias correspondientes, se comprobó que se trataba de 52 envoltorios con clorhidrato de cocaína, fraccionados para su presunta comercialización.

Tres detenidos y casi un centenar de dosis secuestradas

Informada de los resultados, la fiscal Daniela Montangie dispuso la aprehensión de un hombre mayor de edad por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En cuanto a las otras personas identificadas, se ordenó su correcta identificación, mientras que los menores de edad fueron posteriormente entregados a sus padres.

Como saldo de ambos procedimientos, la Policía secuestró 72 envoltorios de cocaína, 15 envoltorios de marihuana y concretó la aprehensión de tres personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones judiciales.

Los procedimientos forman parte de las acciones preventivas que la Policía viene desarrollando en distintos barrios de Concordia para combatir el narcomenudeo y desarticular la comercialización de estupefacientes en la vía pública.

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