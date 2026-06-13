Concordia: nueva capacitación en marketing del programa Capacitar

La actividad forma parte del Programa CAPACITAR y se desarrolla en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, impulsando acciones que fortalecen la formación, el emprendedurismo, el desarrollo productivo y la generación de oportunidades para los concordienses.

El encuentro estará a cargo del Licenciado en Turismo y Técnico en Marketing y Comercialización, Alejandro Martínez, quien compartirá estrategias y herramientas prácticas para destacar una marca, captar clientes y potenciar la presencia de productos y servicios en el entorno digital.

En un mercado cada vez más competitivo, conocer cómo comunicar una propuesta de valor y lograr captar la atención del público se ha convertido en un factor clave para el crecimiento de cualquier emprendimiento. Por ello, la capacitación abordará conceptos vinculados al marketing, la construcción de marca, la comunicación efectiva y el posicionamiento en medios digitales.

La capacitación se realizará el próximo miércoles 17 de junio, de 09:00 a 11:00 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia (Bartolomé Mitre 76). La actividad es no arancelada y cuenta con cupos limitados. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/Bd5243bpkF5GXeL6A

Desde la Municipalidad de Concordia se continúa promoviendo espacios de formación y capacitación que permitan a emprendedores y trabajadores locales adquirir nuevas herramientas, fortalecer sus proyectos y generar más oportunidades de desarrollo para sus familias y la comunidad.

Quienes tengan un emprendimiento, estén dando sus primeros pasos en un proyecto o deseen mejorar sus estrategias de comercialización, están invitados a participar de esta propuesta de capacitación y crecimiento.