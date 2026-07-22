Concordia, nueva capacitación no arancelada: descubriendo el potencial de la IA generativa.

Se trata del taller «Descubriendo el Potencial de la IA Generativa», que se desarrollará el próximo miércoles 29 de julio a las 11:00 hs en las sedes de Puerto TEC, ubicada en el Galpón N.º 1 de la Costanera de Concordia, y en el NIDO Centro Faro «Padre Andrés Servín», situado en la intersección de calles Carretera La Cruz y Cortada 68. La misma será en modalidad presencial con transmisión virtual.

La propuesta está dirigida al público en general, especialmente a trabajadores, emprendedores y personas interesada en conocer cómo la inteligencia artificial generativa puede aplicarse tanto en la vida cotidiana como en distintos ámbitos laborales, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos previos.

Durante el encuentro se abordarán conceptos fundamentales sobre inteligencia artificial generativa, sus principales diferencias con la IA descriptiva y sus aplicaciones en áreas como salud, marketing, tecnología y comunicación.

Además, se brindarán herramientas para crear prompts efectivos y se trabajarán aspectos vinculados a la ética, la verificación de la información y la privacidad. Al finalizar la capacitación, los participantes recibirán un manual teórico con los contenidos desarrollados y un certificado que acredite su participación en la misma.

Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción y aguardar la confirmación por correo electrónico.

Inscripciones: https://bit.ly/4vjnRMB

Más información y consultas: WhatsApp 3455084941