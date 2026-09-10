Concordia: nueva capacitación sobre costos y fijación de precios del programa Capacitar

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para que quienes llevan adelante un emprendimiento puedan identificar y calcular sus costos, definir precios adecuados y mejorar la rentabilidad de sus negocios.

La actividad forma parte del Programa CAPACITAR y se desarrolla en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, impulsando espacios de formación que acompañan el crecimiento de los emprendimientos, el desarrollo productivo y la generación de nuevas oportunidades para los concordienses.

Durante el encuentro se abordarán conceptos y herramientas vinculados al reconocimiento de los distintos tipos de costos, su cálculo y la definición de precios de venta, con el propósito de facilitar la toma de decisiones y contribuir a una gestión más sostenible de cada emprendimiento.

La capacitación se realizará el próximo miércoles 16 de septiembre, de 09:00 a 11:00 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, ubicado en Bartolomé Mitre 76.

La actividad es no arancelada y cuenta con cupos limitados. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-A1Am-AHoM_ABKB3EIGR_7EBeEVOSFFRHTIFYxnEEkYepmw/viewform

Desde la Municipalidad de Concordia se continúa promoviendo espacios de capacitación destinados a brindar herramientas concretas para fortalecer los emprendimientos locales, mejorar su organización y acompañar su crecimiento.

La propuesta está dirigida a quienes ya cuentan con un emprendimiento, se encuentran dando sus primeros pasos o buscan mejorar la administración y rentabilidad de su actividad.