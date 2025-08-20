Concordia: nueva charla del Ciclo “Ambiente y Capitalismo” con la participación de Darío Aranda

La cita será el viernes 29 de agosto a las 19 horas en el Centro de Jubilados y Pensionados Plaza Sol, ubicado en Entre Ríos 1177, Concordia.

Aranda es periodista especializado en problemáticas socioambientales y extractivismo, con una amplia trayectoria en el seguimiento de conflictos vinculados al petróleo, la minería, el agronegocio y el sector forestal. Integra la Agencia de Noticias Tierra Viva y colabora con FM La Tribu.

Inició su formación en la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión (AUNO) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Es autor de los libros “Argentina Originaria. Genocidios, saqueos y resistencias” y “Tierra Arrasada. Petróleo, soja, pasteras y megaminería”. Además, coescribió “¿Quiénes hacen periodismo? Trabajadoras y trabajadores de prensa” (2020).

Desde la organización destacaron a 7Paginas, que este espacio de charlas busca promover el debate abierto y plural sobre las tensiones entre modelo económico, democracia y sustentabilidad ambiental, invitando a la comunidad a participar y ser parte activa de la reflexión colectiva.