Concordia: nueva convocatoria de inscripción al programa “centros de familia”

Desde su implementación en Concordia, que comenzó a mediados del 2025, se han adherido más de 3.700 familias y el objetivo de esta nueva instancia es llegar a 1500 nuevos beneficiarios.
Quienes cumplen con los requisitos, reciben un voucher de $24.000 pesos, a través de una tarjeta física no bancaria, para ser utilizada de forma directa y sin intermediarios en las actividades que ofrecen los más de 100 centros adheridos distribuidos en distintos puntos de la ciudad.
La inscripción está destinada exclusivamente a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar. El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, que deberá presentar el DNI físico y vigente del menor.
CRONOGRAMA
Lunes 28 de septiembre, de 9 a 18 horas:
Centro de Convenciones Concordia, San Lorenzo Oeste 101.
Martes 29 de septiembre:
De 9 a 16 horas: Iglesia Nueva Vida, Boulevard Yuquerí 2362.
De 14 a 18 horas: Cdo. Volando Alto, La Rioja 3614.
Miércoles 30 de septiembre, de 9 a 18 horas:
Escuela N.º 34 “Esteban Echeverría”, Avenida Isaac Castro 430.
Jueves 1 de octubre, de 9 a 18 horas:
Polideportivo Víctor Oppel, en calles Maestra López y Moulins.
Escuela N.º 34 “Esteban Echeverría”, Avenida Isaac Castro 430.
Viernes 2 de octubre, de 9 a 18 horas:
Polideportivo Víctor Oppel, en calles Maestra López y Moulins.
Quienes hayan realizado la inscripción durante la primera etapa y hayan utilizado el voucher en alguno de los centros adheridos, recibirán la renovación del beneficio de manera automática.
Asimismo, la Municipalidad recuerda a quienes ya recibieron la tarjeta pero aún no utilizaron el voucher, deben acercarse a un centro adherido para hacer acceder a la renovación automática. De no hacerlo deberán volver a inscribirse.
Para obtener mayor información y realizar consultas, los interesados podrán acercarse a los lugares de inscripción correspondientes en el día y horario establecido en el cronograma.