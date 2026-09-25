Concordia: nueva convocatoria de inscripción al programa “centros de familia”

Desde su implementación en Concordia, que comenzó a mediados del 2025, se han adherido más de 3.700 familias y el objetivo de esta nueva instancia es llegar a 1500 nuevos beneficiarios.

Quienes cumplen con los requisitos, reciben un voucher de $24.000 pesos, a través de una tarjeta física no bancaria, para ser utilizada de forma directa y sin intermediarios en las actividades que ofrecen los más de 100 centros adheridos distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

La inscripción está destinada exclusivamente a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar. El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, que deberá presentar el DNI físico y vigente del menor.

CRONOGRAMA

Lunes 28 de septiembre, de 9 a 18 horas:

Centro de Convenciones Concordia, San Lorenzo Oeste 101.

Martes 29 de septiembre:

De 9 a 16 horas: Iglesia Nueva Vida, Boulevard Yuquerí 2362.

De 14 a 18 horas: Cdo. Volando Alto, La Rioja 3614.

Miércoles 30 de septiembre, de 9 a 18 horas:

Escuela N.º 34 “Esteban Echeverría”, Avenida Isaac Castro 430.

Jueves 1 de octubre, de 9 a 18 horas:

Polideportivo Víctor Oppel, en calles Maestra López y Moulins.

Escuela N.º 34 “Esteban Echeverría”, Avenida Isaac Castro 430.

Viernes 2 de octubre, de 9 a 18 horas:

Polideportivo Víctor Oppel, en calles Maestra López y Moulins.

Quienes hayan realizado la inscripción durante la primera etapa y hayan utilizado el voucher en alguno de los centros adheridos, recibirán la renovación del beneficio de manera automática.

Asimismo, la Municipalidad recuerda a quienes ya recibieron la tarjeta pero aún no utilizaron el voucher, deben acercarse a un centro adherido para hacer acceder a la renovación automática. De no hacerlo deberán volver a inscribirse.

Para obtener mayor información y realizar consultas, los interesados podrán acercarse a los lugares de inscripción correspondientes en el día y horario establecido en el cronograma.