Concordia nuevamente sede del Torneo Nacional Fase 1 Categoría Cadetes

La representación entrerriana es repartida entre 25 de Mayo de Victoria (en ambas ramas), Club Ferrocarril de Concordia (ambas ramas), Capuchinos de Concordia (en damas) y Central Entrerriano de Gualeguaychú (en caballeros).

Vale destacar y ser buenos anfitriones de los clubes representantes de As.Bal.Nor (Buenos Aires), FECOBAL (Córdoba), A.R.H. (Rosario) y A.S.H. (Santa Fe).

En las redes de @entrerioshand se irán compartiendo todas las novedades al respecto de la competencia y en pleno desarrollo los resultados.

SISTEMA DE COMPETENCIA

Se jugará en 4 zonas de tres equipos cada una. Los primeros de cada zona pasarán a la zona campeonato por el 1° al 4° puesto, los segundos de cada zona jugarán del 5° al 8° puesto y los terceros jugarán del 9° al 12° puesto. El equipo campeón obtendrá una plaza para el Nacional C del año 2026.

La competencia contempla deportistas nacidos en el año 2008, 2009, 2010 Y 2011 sin excepción. Las delegaciones estarán compuestas por un máximo de dieciocho (18) atletas y cuatro (4) auxiliares por equipo. Se aconseja mínimo dos auxiliares. Para este Torneo es necesario contar con entrenadores Nivel 2 homologados por la ENEHA.

SEDES DEL TORNEO

Cancha 1: Gimnasio E. Sec. N°16 “Prof. G. Victorín” (Ex Comercio 1), Montevideo y Pellegrini.

Cancha 2: Club Capuchinos, Salto Uruguayo N° 420.

Cancha suplente: Polideportivo UNER, Monseñor Tavella 1424.

Por Gustavo Cardozo