Sábado 16 de agosto de 2025
Concordia nuevamente sede del Torneo Nacional Fase 1 Categoría Cadetes

Del viernes 22 al domingo 24 de agosto, la Federación Entrerriana de Handball llevará adelante el Certamen Nacional Fase 1 de la categoría cadetes, ambos sexos, del que confirmaron participación 24 equipos. 
Redacción 7Paginas

La representación entrerriana es repartida entre 25 de Mayo de Victoria (en ambas ramas), Club Ferrocarril de Concordia (ambas ramas), Capuchinos de Concordia (en damas) y Central Entrerriano de Gualeguaychú (en caballeros).

Vale destacar y ser buenos anfitriones de los clubes representantes de As.Bal.Nor (Buenos Aires), FECOBAL (Córdoba), A.R.H. (Rosario) y A.S.H. (Santa Fe).

En las redes de @entrerioshand se irán compartiendo todas las novedades al respecto de la competencia y en pleno desarrollo los resultados.

SISTEMA DE COMPETENCIA

Se jugará en 4 zonas de tres equipos cada una. Los primeros de cada zona pasarán a la zona campeonato por el 1° al 4° puesto, los segundos de cada zona jugarán del 5° al 8° puesto y los terceros jugarán del 9° al 12° puesto. El equipo campeón obtendrá una plaza para el Nacional C del año 2026.

La competencia contempla deportistas nacidos en el año 2008, 2009, 2010 Y 2011 sin excepción. Las delegaciones estarán compuestas por un máximo de dieciocho (18) atletas y cuatro (4) auxiliares por equipo. Se aconseja mínimo dos auxiliares. Para este Torneo es necesario contar con entrenadores Nivel 2 homologados por la ENEHA.

SEDES DEL TORNEO

Cancha 1: Gimnasio E. Sec. N°16 “Prof. G. Victorín” (Ex Comercio 1), Montevideo y Pellegrini.

Cancha 2: Club Capuchinos, Salto Uruguayo N° 420.

Cancha suplente: Polideportivo UNER, Monseñor Tavella 1424.

Por Gustavo Cardozo