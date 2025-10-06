Concordia: nuevamente una causa por amenazas deriva en secuestros de drogas

Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en calles Agusto Niez y Lavalle/cortada Pública, donde los efectivos policiales encontraron elementos vinculados no solo al hecho investigado, sino también a presuntos delitos de narcomenudeo.

Durante el operativo se logró el secuestro de una culata de arma larga de madera, 136 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína (reactivo positivo), siete teléfonos celulares y la suma de $233.000 en efectivo. Además, un hombre fue trasladado para su correcta identificación, mientras que una mujer resultó detenida por el delito de Tenencia Ilegal de Estupefacientes con fines de comercialización.

Crece la preocupación en los barrios

Lo ocurrido vuelve a reflejar una situación que se repite con frecuencia en Concordia: casi en su totalidad, las causas iniciadas por hechos delictivos terminan derivando en hallazgos de drogas y puestos de venta ilegales.

Vecinos de distintos barrios han manifestado su preocupación por la expansión del narcomenudeo. “Es bueno ver que cierran kioscos de venta de drogas, pero uno no sabe si realmente los cierran o si al poco tiempo abren otro en el mismo barrio”, comentó días atrás una residente de la zona oeste a un cronista de 7Paginas.

El panorama en la ciudad es complejo y preocupante, en especial por las condiciones de vulnerabilidad económica que afectan a muchos sectores. En ese contexto, la venta de drogas se ha transformado, para algunos, en una fuente de ingresos, profundizando una problemática social que no deja de crecer.