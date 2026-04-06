Concordia: nuevas capacitaciones gratuitas en informática y redes sociales

Las propuestas formativas incluyen cursos de Operador Informático Básico, Operador Informático Avanzado, Asistente en Armado y Mantenimiento de PC y Administración de Redes Sociales, todos con cupos limitados y entrega de certificación oficial del CGE.

Las capacitaciones se dictarán en distintos días y horarios en el Centro Cívico de Concordia, tanto en la Sala de Informática como en la Sala de Capacitaciones, brindando herramientas prácticas y actuales para el mundo laboral.

Inscripciones: comenzarán el próximo martes 7 de abril, de 7:30 a 13:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia, ubicadas en el 1er piso del Centro Cívico (Mitre y Pellegrini).

Inicio de clases: los talleres comenzarán en la segunda quincena de abril.

Desde el municipio se continúa impulsando la formación en oficios y competencias digitales como pilares para el desarrollo personal y la inserción laboral en la ciudad, fortaleciendo el trabajo conjunto con el sistema educativo.