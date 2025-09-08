Concordia: nueve detenidos evidencian que los arrestos domiciliarios no se cumplen

La situación no sorprendió a los vecinos, quienes venían señalando que conocidos delincuentes violaban este beneficio judicial para salir a delinquir o realizar otras actividades. Con las intervenciones de la fuerza policial, quedó en evidencia que el otorgamiento de arrestos domiciliarios en Concordia debería ser evaluado con mayor rigurosidad por la Justicia, especialmente en casos vinculados a personas con antecedentes delictivos.

Órdenes judiciales y controles sorpresivos

Los procedimientos se realizaron en cumplimiento de órdenes de captura y detención dispuestas por distintos Juzgados de Garantías, en causas penales que todavía se encuentran en etapa de investigación.

Cabe recordar que el arresto domiciliario es una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva que obliga al imputado a permanecer en su domicilio bajo condiciones específicas. Su incumplimiento constituye una violación a la orden judicial y habilita a los magistrados a ordenar la captura inmediata del acusado.

Durante los operativos de control, la Policía constató que varios beneficiarios no estaban en sus hogares al momento de la inspección. Ante esta situación, se informó a la Oficina de Gestión de Audiencias, que dio intervención a los jueces competentes, quienes dispusieron las detenciones correspondientes.

Debate sobre el beneficio judicial

Los efectivos destacaron que este tipo de controles es fundamental para garantizar el respeto a las decisiones judiciales y evitar que los imputados entorpezcan las investigaciones en curso.

Sin embargo, el caso vuelve a abrir el debate sobre la conveniencia de otorgar arrestos domiciliarios en Concordia, ya que —tal como advierten vecinos y ahora confirman los hechos— muchos beneficiarios no cumplen con la medida y reinciden en conductas delictivas.

Redacción de 7Paginas