Concordia: nuevo curso de armado de muebles con tableros de melamina

La capacitación se desarrollará los días miércoles 30 de septiembre, jueves 1 y viernes 2 de octubre, de 08:00 a 13:00 horas, en el Galpón del CEDEFI, ubicado en Avenida Rucci s/n, frente a la planta industrial EGGER, en la ciudad de Concordia.

En esta oportunidad, el curso tendrá además un objetivo especial: los muebles que se realizarán durante la capacitación estarán destinados a la Fundación Cuidados Paliativos y serán confeccionados a medida de las necesidades de la institución. Para ello, ya se está trabajando de manera articulada con su arquitecta en el diseño y las características de cada mueble.

La propuesta tiene una inversión de $25.000 y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Inscripciones: https://forms.gle/Eix8uUkuoPG2vF8G8

La inscripción quedará confirmada una vez enviado el comprobante de pago al correo cedefi.info@gmail.com.

Esta iniciativa busca fortalecer la formación en oficios y generar herramientas concretas para el desarrollo laboral, al mismo tiempo que permite que los conocimientos adquiridos durante la capacitación se traduzcan en un aporte concreto para una institución de nuestra ciudad.

La propuesta se desarrolla en articulación con el sector privado y actores de la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre capacitación, trabajo y compromiso social, en el marco de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Concordia dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.