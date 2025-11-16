Concordia: nuevos allanamientos desarticulan puntos de venta de drogas y dejan varias personas detenidas

Allanamientos de la División Drogas Peligrosas

La jefatura departamental Concordia informó a 7Paginas que Personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante tres allanamientos en inmuebles ubicados en:

Lucas González y Echagüe

Bernard y Misiones

Córdoba y E. Tavella

En los procedimientos se logró el secuestro de:

16 envoltorios de cocaína

148 envoltorios de marihuana

10 teléfonos celulares

$574.509 en efectivo

Elementos de corte y fraccionamiento utilizados para la comercialización

Como resultado, dos mujeres y tres hombres quedaron detenidos.

Allanamientos por robo y secuestro de droga en Comisaría Octava

En paralelo, personal de la Comisaría Octava cumplió órdenes de allanamiento en domicilios de Odiard y Rívoli, en el marco de una investigación por un hecho ocurrido el 11 de noviembre, cuando un hombre ingresó a una vivienda ubicada en Gregoria Pérez y Coronel Navarro para sustraer diversos elementos.

El operativo fue positivo, logrando recuperarse parte del botín:

1 garrafa

1 amoladora

1 botella de vino tinto

1 botella de Gancia

$104.100 en efectivo

Además, se detectaron envoltorios de clorhidrato de cocaína, lo que agravó la situación del sospechoso.

La fiscal interviniente, Dra. Julia Rivoira, dispuso el secuestro de los elementos y la detención de un hombre de 43 años, acusado de receptación dolosa de bienes y tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Avanza el combate al narcomenudeo

Con estos nuevos procedimientos, la Policía de Concordia suma allanamientos positivos en una semana marcada por operativos de envergadura, orientados a desarticular redes de venta de drogas y esclarecer delitos conexos en distintos barrios de la ciudad.