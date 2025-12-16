Concordia: operadores territoriales realizan controles recreativos de salud en los barrios

Durante las últimas jornadas, el equipo estuvo presente en el comedor y merendero Pequeños Gigantes, a cargo de Natalia Salinas, ubicado en el barrio Larroca. Allí se realizaron controles sanitarios orientados a la detección temprana de afecciones como escabiosis, micosis y pediculosis, patologías frecuentes en esta época del año.

Desde el área de Desarrollo Humano informaron que, una vez finalizados los controles, los niños que lo requieran son derivados a los centros de salud correspondientes para recibir la medicación y el tratamiento adecuado en cada caso. Estas acciones buscan garantizar un verano saludable, fortaleciendo la prevención y el acceso temprano al sistema sanitario.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada con la Dirección de Deportes, en el marco del Proyecto Relevar, y cuenta además con la participación de agentes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, junto al trabajo permanente de los operadores territoriales.

Agenda de controles recreativos

Barrio Larroca

Difusión: martes y miércoles 10/12

Control: jueves 11/12 – 10:30 hs

Lugar: Comedor de Natalia Salinas

Barrio 27 de Noviembre

Difusión: martes y miércoles 10/12

Control: viernes 12/12 – 10:30 hs

Lugar: Comedor de Cristian Lima

Barrio Silencio

Difusión: lunes 15/12

Control: martes 16/12 – 10:30 hs

Lugar: CIC

Barrio Las Viñas

Difusión: martes 16/12

Control: miércoles 17/12 – 10:30 hs

Lugar: Casa de Mario Armoa

Barrio La Arrocera

Difusión: miércoles 17/12

Control: jueves 18/12 – 10:30 hs

Lugar: a definir (Felipe, a confirmar)

Barrio Camba Paso

Difusión: jueves 18/12

Control: viernes 19/12 – 10:30 hs

Lugar: a definir (Polo, a confirmar)

Desde el Municipio destacaron la importancia de estas tareas territoriales, que permiten llegar a cada barrio con políticas públicas concretas, promoviendo la salud, el cuidado y el bienestar de las infancias en el inicio de la temporada de verano.