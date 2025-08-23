Concordia: padre e hijo detenidos por vender armas ilegales en redes sociales

Segun se informo a 7Paginas, el primer procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en Ruta 4 y Autovía 14, donde los uniformados secuestraron:

3 teléfonos celulares

1 arma de fuego calibre 14 mm

1 arma de fuego reformada para calibre .22 mm

2 cartuchos calibre .22 mm

1 escopeta calibre 12/70

1 silenciador

En el lugar fue aprehendido un joven de 22 años, por disposición de la fiscal Julia Rivoira, acusado de tenencia ilegal de arma de fuego.

El segundo allanamiento se concretó en una vivienda de Ruta 4, en barrio Camba Paso, donde se incautaron:

1 revólver calibre .32

6 cartuchos calibre .32

1 cargador calibre .22

3 teléfonos celulares

Allí quedó detenido otro masculino, también acusado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Durante el operativo, además, intervino un veterinario policial para constatar el estado de nueve perros hallados en condiciones de maltrato, como así también la presencia de restos óseos de canes en el lugar.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la justicia, mientras que se continúan las investigaciones para esclarecer el alcance de la presunta red de comercialización ilegal de armas a través de redes sociales.