Concordia: padres del Colegio Mitre cuestionan la separación de un profesor de música y piden que se restituya su buen nombre

De acuerdo al testimonio de las familias, el docente habría intervenido en ayuda de una menor que estaría atravesando una situación de maltrato, actitud que —afirman— se dio en el marco de su compromiso con el cuidado y la contención de los estudiantes.

La posición de los padres

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación y desacuerdo ante la reciente decisión de apartar de su cargo al profesor de música Alan Céspedes, quien durante años se ha destacado por su calidad humana, su compromiso con la educación y su coherencia con los valores cristianos”, señala la nota firmada por el grupo de padres.

Asimismo, remarcan que no existe ninguna denuncia ni acusación de carácter inapropiado o de abuso hacia el docente, y que las propias autoridades del colegio aclararon que la separación se debe a “cuestiones administrativas”. Sin embargo, las familias consideran que la verdadera causa radica en que Céspedes intentó ayudar a la menor afectada por un presunto maltrato.

Críticas al manejo institucional

Los padres señalaron también que hubo una falla en la activación de protocolos de protección, ya que la menor involucrada no era alumna directa del profesor Céspedes en el Mitre, sino que pertenecía a otro ámbito escolar. En este marco, expresaron su preocupación por “el error en el manejo institucional” y por la falta de prioridad en garantizar la seguridad y acompañamiento de la niña.

“Nos preocupa que no se haya actuado con la misma celeridad y compromiso para proteger integralmente a la menor, priorizando la intervención que toda situación de vulnerabilidad requiere”, remarcaron.

Pedido público

Finalmente, los padres solicitaron que se aclare públicamente la situación, se restituya el buen nombre del profesor y se ratifique el compromiso del colegio con los valores humanos y cristianos.

“Pedimos que se restablezca la verdad sobre los hechos, se limpie públicamente el buen nombre del profesor Alan Céspedes y que se reafirme el compromiso institucional con los valores que deben guiar toda acción educativa”, concluye la nota enviada a este medio.

Redacción de 7Paginas