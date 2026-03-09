Concordia participó de los 90 años de la fiesta nacional de la Vendimia

Durante el evento, el stand concordiense recibió la visita del Subsecretario de Turismo de la ciudad de Mendoza, Felipe Rinaldo, quien recorrió el espacio, degustó productos regionales y dialogó con el equipo presente, destacando la importancia de generar vínculos entre destinos turísticos de la Argentina para potenciar el desarrollo del sector.

Quienes se acercaron al stand pudieron disfrutar de productos regionales y conocer la diversidad de propuestas que ofrece Concordia. Entre ellas, el Castillo San Carlos y su vínculo con la historia de El Principito, el histórico Naranjal de Pereda, los tres complejos termales, la pesca deportiva, el turismo rural, así como los paisajes naturales del río Uruguay y el lago de Salto Grande.

Los visitantes también pudieron interiorizarse sobre el nuevo Aeropuerto Comodoro Pierrestegui, conociendo sus instalaciones, servicios y su importancia para el desarrollo turístico y comercial de la ciudad. Además, se compartió información sobre las fiestas populares, la gastronomía del litoral y las experiencias vinculadas a la región binacional de Salto Grande, consolidando a la Capital Nacional del Citrus como uno de los destinos más atractivos y completos del litoral argentino.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, bajo el lema “90 cosechas de una misma cepa”, volvió a reunir a miles de mendocinos y turistas con espectáculos, desfiles, ferias culturales y celebraciones populares en distintos puntos de la provincia. En ese marco, Concordia formó parte de este importante encuentro nacional, promoviendo sus atractivos turísticos, su identidad cultural y la propuesta de la región binacional de Salto Grande ante miles de visitantes y referentes del sector.

En este contexto, y bajo la impronta de la Subsecretaría de Turismo junto al trabajo articulado del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), Concordia contó con un espacio institucional con el objetivo de abrir nuevos mercados, fortalecer la promoción turística y difundir la identidad de la ciudad.