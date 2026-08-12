Concordia participó de una jornada sobre desarrollo territorial sostenible

Bajo el lema “Territorios que dialogan con el mundo: gobernanza climática, adaptación y resiliencia para el desarrollo territorial sostenible”, la jornada reunió a representantes de instituciones académicas, organismos públicos y distintos actores vinculados al desarrollo territorial y la cooperación internacional.

La jornada contó con la participación de la UNL, representada por su directora de Internacionalización, Marta Paris. También participaron destacados referentes de sectores de financiamientos internacionales que desertaron en paneles.

La presencia de referentes de la FICH resulta especialmente significativa por la experiencia de esta unidad académica en materia de gestión de recursos hídricos, planificación territorial, prevención del riesgo y vinculación tecnológica, con antecedentes de trabajos desarrollados junto a organismos públicos y gobiernos locales.

Durante el encuentro, el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide destacó la importancia de generar vínculos que permitan incorporar conocimiento, innovación y nuevas herramientas a las políticas públicas locales: “para Concordia es muy importante participar de estos espacios porque entendemos que el desarrollo productivo no puede pensarse de manera aislada. Tenemos que generar vínculos con universidades, organismos públicos, instituciones y otros territorios para compartir experiencias, incorporar conocimiento y construir soluciones que respondan a los desafíos concretos de nuestras comunidades”, señaló el secretario de Desarrollo Productivo.

En este sentido, Arístide remarcó que la internacionalización también representa una oportunidad para fortalecer las capacidades locales.“Cuando hablamos de internacionalización no hablamos solamente de mirar hacia afuera, sino también de poner en valor lo que tenemos y generar las condiciones para que Concordia pueda vincularse, aprender, cooperar y mostrar sus capacidades. El desafío es transformar esos vínculos en oportunidades concretas para el desarrollo productivo y sostenible de nuestra ciudad”, sostuvo.

El funcionario también hizo referencia a la necesidad de incorporar la dimensión ambiental y climática dentro de las estrategias de desarrollo, sosteniendo que “los desafíos ambientales y climáticos ya forman parte de la agenda productiva. La adaptación, la resiliencia y la planificación territorial son cuestiones que tenemos que abordar de manera articulada entre el Estado, el sector productivo, las universidades y la comunidad. Estos encuentros nos permiten conocer experiencias y pensar cómo llevar esas herramientas a nuestros territorios”, afirmó Arístide.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

La participación de Concordia se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer la articulación institucional y generar nuevas oportunidades de cooperación, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo productivo, la innovación, la sostenibilidad y la planificación territorial.

La jornada permitió intercambiar experiencias sobre los desafíos que enfrentan actualmente las ciudades y regiones y sobre la importancia de construir modelos de gobernanza capaces de articular distintos niveles del Estado con universidades, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil.

Para Concordia, estos espacios constituyen una oportunidad para avanzar en una agenda de cooperación que permita conectar las capacidades locales con redes regionales, nacionales e internacionales, promoviendo nuevas herramientas para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

El Municipio continuará trabajando en el fortalecimiento de estos vínculos, entendiendo que el desarrollo productivo requiere cada vez más conocimiento, innovación, cooperación y capacidad de adaptación para generar oportunidades en el territorio y afrontar los desafíos climáticos venideros.