Concordia pavimentará 34 cuadras en la zona noreste con una inversión superior a los 2.600 millones de pesos

El proyecto contempla una intervención integral que no solo incluirá la construcción de nuevo pavimento, sino también importantes trabajos de saneamiento e infraestructura básica destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos y optimizar los servicios públicos.

Según se informó a 7Paginas, la primera etapa de los trabajos consistirá en la renovación de las redes de agua potable y cloacas, incluyendo el reemplazo de cañerías y la actualización de todas las conexiones domiciliarias. Una vez finalizadas estas tareas, se procederá a la ejecución de la pavimentación y a la reconstrucción de cordones cuneta deteriorados, además de la construcción de nuevos badenes y cordones cuneta en aquellas calles que actualmente carecen de esta infraestructura.

La iniciativa busca mejorar la infraestructura vial, optimizar la circulación vehicular, reforzar la seguridad vial y garantizar un mejor escurrimiento de las aguas pluviales mediante la sistematización de desagües y la modernización de los servicios básicos.

Las calles incluidas en esta etapa

La segunda etapa del programa contempla la pavimentación de las siguientes arterias:

San Juan, entre M. Arruabarrena y Etchevehere.

Etchevehere, entre San Juan e Hipólito Yrigoyen.

Hipólito Yrigoyen, entre Etchevehere y O’Connor.

O’Connor, entre Hipólito Yrigoyen y avenida Eva Perón.

Belgrano, entre avenida San Lorenzo y Salto Uruguayo.

6 de Caballería, entre avenida San Lorenzo y Chabrillón.

Apertura de ofertas

Durante la mañana de este martes se realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública, acto que contó con la presencia del secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel.

El funcionario destacó que esta nueva intervención permitirá completar la segunda etapa de las 103 cuadras incluidas dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

“Con esto terminamos de cerrar la segunda etapa de las 103 cuadras del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario”, señaló Esquibel.

Asimismo, remarcó que la primera etapa ya se encuentra en ejecución y que esta nueva instancia permitirá incorporar un importante número de cuadras para los vecinos de la zona noreste de la ciudad.

“Los vecinos se verán beneficiados con obras de infraestructura generales como pluviales, cloacas, cordones cuneta, redes de agua y la renovación completa de toda la infraestructura que queda debajo del asfalto”, sostuvo.

Al proceso licitatorio se presentaron tres empresas constructoras: Vecchio S.R.L., Piuterra S.A. y José Eleuterio Pitón S.A., cuyas propuestas serán ahora evaluadas por la comisión correspondiente antes de la adjudicación definitiva de la obra.

Con esta inversión, el municipio busca continuar fortaleciendo la infraestructura urbana y consolidar un plan de obras que apunta a mejorar la conectividad, los servicios esenciales y las condiciones de vida en distintos sectores de Concordia.