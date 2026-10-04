Concordia: Perdió el control del auto y terminó impactando contra un árbol

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30.

Perdió el control del auto y terminó impactando contra un árbol

Por causas que son materia de investigación, un automóvil marca Renault modelo Stepway, que circulaba en sentido sur-norte por calle P. del Castillo, perdió el control y posteriormente chocó contra un árbol ubicado en la zona.

Dos personas trasladadas

Perdió el control del auto y terminó impactando contra un árbol

El vehículo era conducido por un hombre de 45 años, identificado como Marcelo Silveira, quien viajaba acompañado por una mujer, también de 45 años, identificada como Claudia Evangelina Leiva.

A raíz del impacto, ambos ocupantes fueron asistidos y posteriormente trasladados por el servicio de emergencias 107 hacia el nosocomio local, donde quedaron a disposición de los profesionales médicos para realizar los controles correspondientes.

Hasta el momento, se aguarda información sobre el carácter y la gravedad de las lesiones que pudieran haber sufrido los ocupantes del automóvil.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro son materia de las actuaciones correspondientes.

Es uno de los tres accidentes que se registraron en la madrugada de este domingo:

Conductor alcoholizado chocó contra una columna en avenida Castro: tenía 1,77 en el test de alcoholemia

Conductor alcoholizado chocó varios autos, intentó huir y terminó detenido: la camioneta tenía pedido de secuestro

(Fuente: DRU)