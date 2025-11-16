Concordia: perdió el control del vehículo, chocó contra una columna y quedó inconsciente

Según pudo constatar un cronista de 7Paginas, el Peugeot 208 circulaba de sur a norte por la avenida cuando, por motivos que aún se tratan de establecer, el conductor mordió el cordón y posteriormente colisionó de lleno contra la columna.

A raíz del impacto, el hombre joven que conducía el vehículo se desvaneció, mientras que tanto él como su acompañante fueron asistidos en el lugar y luego trasladados por una unidad del servicio de emergencia 107 hacia el hospital Masvernat.

Pese a la pérdida de conocimiento del conductor, ambas personas presentaban principalmente raspones y lesiones leves, provocadas en gran medida por la activación de los airbags, indicaron las fuentes consultadas.

Las autoridades trabajan para establecer las causas del siniestro, mientras que el vehículo quedó con importantes daños en su parte frontal.