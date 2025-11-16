7PAGINAS

Domingo 16 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Concordia: perdió el control del vehículo, chocó contra una columna y quedó inconsciente

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la madrugada de este lunes en Concordia. El hecho ocurrió pasadas las 00:30 horas sobre avenida Eva Perón, justo frente al supermercado Carrefour, cuando el conductor de un automóvil perdió el control y terminó impactando violentamente contra una columna del alumbrado público.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según pudo constatar un cronista de 7Paginas, el Peugeot 208 circulaba de sur a norte por la avenida cuando, por motivos que aún se tratan de establecer, el conductor mordió el cordón y posteriormente colisionó de lleno contra la columna.

A raíz del impacto, el hombre joven que conducía el vehículo se desvaneció, mientras que tanto él como su acompañante fueron asistidos en el lugar y luego trasladados por una unidad del servicio de emergencia 107 hacia el hospital Masvernat.

Pese a la pérdida de conocimiento del conductor, ambas personas presentaban principalmente raspones y lesiones leves, provocadas en gran medida por la activación de los airbags, indicaron las fuentes consultadas.

Las autoridades trabajan para establecer las causas del siniestro, mientras que el vehículo quedó con importantes daños en su parte frontal.