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Domingo 30 de agosto de 2026
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Concordia: pintoresca muestra fotográfica de aves silvestres en la biblioteca popular

Se exhibirán fotografías de diversas especies de aves autóctonas de la región. Expondrán fotógrafos locales de la ONG CEYDAS.
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Redacción 7Paginas

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Organizada por la Biblioteca Popular Olegario Víctor Andrade y la organización socioambiental CEYDAS, tendrá lugar el próximo sábado 5 de septiembre a las 18 hs. en el salón de dicha biblioteca la presentación oficial de la muestra fotográfica “Mirada a las aves nativas que habitan Concordia”.

La exposición -que incluirá fotos de diferentes especies de aves autóctonas- apunta a concientizar acerca del valor ambiental de las aves así como también visualizar la fotografía de naturaleza como una actividad sana, sustentable y con un gran valor estético y científico.

Segun lo anticipado a 7Paginas, expondrán varios fotógrafos de la ONG CEYDAS cuyos trabajos han ilustrado informes técnicos, revistas especializadas y publicaciones de divulgación científica. La entrada será libre y gratuita y la muestra permanecerá expuesta durante todo el mes de septiembre.