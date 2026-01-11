Concordia: por esquivar un perro terminó impactando contra un árbol y una mujer debió ser hospitalizada

Según se informó a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando personal de la Comisaría Cuarta acudió a la intersección de calles Presidente Illia y Tala. En el lugar, un automóvil Chevrolet, conducido por un hombre de 32 años de edad, que iba acompañado por una mujer de 34, circulaba por calle Presidente Illia en sentido oeste-este.

Al llegar a la intersección con calle Tala, el conductor intentó esquivar a un perro que se cruzó repentinamente en la calzada. Como consecuencia de la maniobra, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol ubicado sobre la vereda sur de calle Presidente Illia.

A raíz del violento choque, la acompañante resultó lesionada y fue asistida en el lugar, siendo posteriormente trasladada en ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital Delicia Concepción Masvernat.

De acuerdo a los primeros datos recabados por 7Paginas, la mujer, identificada como María Florencia Goya, sufrió fractura de tobillo derecho y diversas escoriaciones.

En el lugar del accidente intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del siniestro.