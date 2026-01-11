7PAGINAS

Domingo 11 de enero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Concordia: por esquivar un perro terminó impactando contra un árbol y una mujer debió ser hospitalizada

Un siniestro vial se registró este domingo por la mañana en la ciudad de Concordia, dejando como saldo una mujer lesionada que debió ser trasladada al hospital Masvernat.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según se informó a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando personal de la Comisaría Cuarta acudió a la intersección de calles Presidente Illia y Tala. En el lugar, un automóvil Chevrolet, conducido por un hombre de 32 años de edad, que iba acompañado por una mujer de 34, circulaba por calle Presidente Illia en sentido oeste-este.

Al llegar a la intersección con calle Tala, el conductor intentó esquivar a un perro que se cruzó repentinamente en la calzada. Como consecuencia de la maniobra, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol ubicado sobre la vereda sur de calle Presidente Illia.

A raíz del violento choque, la acompañante resultó lesionada y fue asistida en el lugar, siendo posteriormente trasladada en ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital Delicia Concepción Masvernat.

De acuerdo a los primeros datos recabados por 7Paginas, la mujer, identificada como María Florencia Goya, sufrió fractura de tobillo derecho y diversas escoriaciones.

En el lugar del accidente intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del siniestro.