“Concordia por la patria”: invitan a las escuelas a participar de una nueva edición del programa cívico educativo

La actividad retomará el próximo martes 31 de marzo a las 9:00 horas en la Plaza 25 de Mayo, espacio emblemático de la ciudad donde, cada semana, una institución educativa será protagonista de la ceremonia de izamiento de las banderas de Argentina, Entre Ríos y Concordia.

Durante 2025, el programa contó con la participación de más de 3.500 estudiantes de escuelas primarias de la ciudad, consolidándose como un espacio de formación cívica y de encuentro entre la escuela y la comunidad.

El subsecretario de Educación y Cultura de la Municipalidad, Prof. Carlos Gatto, destacó que “Concordia por la Patria es una propuesta que venimos desarrollando con muy buenos resultados, porque permite que nuestros estudiantes vivan una experiencia cívica concreta, reflexionando sobre la historia y los valores que nos identifican como comunidad”.

En ese sentido, señaló que “cada semana una escuela se convierte en protagonista de este acto tan significativo, donde los estudiantes no solo participan del izamiento de las banderas, sino que también comparten una reflexión sobre una efeméride y luego realizan un recorrido por el patrimonio histórico de la ciudad”.

La iniciativa convoca a estudiantes de 3º grado del nivel primario y 3º año del nivel secundario, quienes participarán de la ceremonia.

Desde la Subsecretaría de Educación invitaron a las escuelas de Concordia que cuenten con estos cursos a sumarse a la propuesta, destacando que las instituciones interesadas ya pueden inscribirse en la Dirección de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Concordia.

“Creemos que cuando los estudiantes se encuentran con los símbolos patrios en un espacio público y comparten su mirada sobre la historia, se fortalece el sentido de pertenencia y el compromiso ciudadano”, concluyó Gatto.