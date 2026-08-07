Concordia prepara la tercera edición de “No me sueltes la mano”

La Municipalidad de Concordia avanza en la organización de la tercera edición de “No me sueltes la mano”, el tradicional encuentro que cada año reúne a personas mayores de la ciudad en el marco del Día de la Ancianidad.

La jornada está prevista para el próximo 10 de septiembre, de 15:00 a 18:30 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia, y tendrá como principal objetivo generar un espacio de encuentro, participación, integración y reconocimiento para las personas mayores.

En ese marco, se llevó adelante una mesa de trabajo entre representantes de distintas áreas municipales e instituciones vinculadas al acompañamiento y cuidado de adultos mayores, donde se definieron los principales lineamientos de esta nueva edición.

Participaron la directora de Discapacidad, Florencia Weiss; la responsable del Hogar Casa de los Abuelos “Gruta de Lourdes”, Margarita Cámara; la coordinadora del Hogar Isthilart, Andrea Chirino; el jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra; y la jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, Gladys Portugal.

Una jornada para compartir y reconocer

De acuerdo con lo definido durante la reunión, “No me sueltes la mano” tendrá como eje el reconocimiento de las personas mayores y la generación de espacios que favorezcan su participación activa dentro de la comunidad.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la participación de Graciela Mántaras, directora de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, quien brindará una disertación vinculada con la importancia de impulsar políticas públicas que promuevan el envejecimiento activo, la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores.

La propuesta también contará con espectáculos artísticos en vivo, sorteos, actividades recreativas y diferentes propuestas especialmente preparadas para que las personas mayores puedan disfrutar de una tarde de celebración junto a sus familias y la comunidad.

Trabajo articulado

Desde la municipalidad de Concordia destacaron a 7Paginas, la importancia de la articulación entre las distintas áreas, instituciones y espacios que trabajan cotidianamente con las personas mayores.

Este trabajo conjunto permite incorporar diferentes propuestas y miradas para fortalecer una celebración que, desde su primera edición, se convirtió en un encuentro esperado por numerosos vecinos de Concordia.

La tercera edición buscará así continuar consolidando “No me sueltes la mano” como un espacio de integración y reconocimiento, donde las personas mayores sean protagonistas y puedan compartir una jornada de recreación y encuentro.