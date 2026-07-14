Concordia prepara un nuevo operativo de seguridad para el partido entre Argentina e Inglaterra

La planificación se llevó a cabo en la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos y replica el dispositivo implementado el pasado sábado, cuando cientos de vecinos celebraron en las calles la victoria del seleccionado nacional frente a Suiza.

Según pudo saber 7Paginas, del encuentro participaron autoridades de la Policía de Entre Ríos, junto a representantes de la Dirección de Tránsito Municipal, la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.

El objetivo del operativo será coordinar acciones de prevención, ordenamiento del tránsito y asistencia para garantizar que los eventuales festejos se desarrollen de manera segura y sin inconvenientes.

Habrá cortes preventivos en la zona de Plaza 25 de Mayo

Como parte del dispositivo, se resolvió implementar cortes preventivos de tránsito vehicular en los accesos a la plaza 25 de Mayo, principal punto de concentración de los simpatizantes cada vez que juega la Selección Argentina.

Los cortes comenzarán este miércoles 15 de julio a partir de las 17:00 horas y estarán ubicados en las siguientes intersecciones:

Alberdi y Urquiza.

Bernardo de Irigoyen y San Luis.

Buenos Aires y Pellegrini.

Pellegrini y Alberdi.

Alberdi y Bernardo de Irigoyen.

Desde la organización del operativo señalaron que la medida busca facilitar la circulación peatonal y prevenir incidentes en caso de una importante concurrencia de público.

Piden colaboración a la comunidad

Las autoridades solicitaron a los vecinos circular con precaución por la zona céntrica, respetar las indicaciones del personal policial y de tránsito, y colaborar para que los posibles festejos por el encuentro entre Argentina e Inglaterra se desarrollen de manera pacífica, ordenada y sin disturbios.

De esta forma, Concordia volverá a desplegar un importante operativo preventivo con la expectativa de una masiva convocatoria de hinchas que acompañarán al seleccionado nacional en un partido de alto impacto, tanto por la instancia deportiva como por la histórica rivalidad entre ambos equipos.