Concordia preparó un abanico de actividades para disfrutar el fin de semana patrio

Desde el viernes 22 al lunes 25 de mayo habrá propuestas vinculadas a la historia, la naturaleza, la música, el turismo rural, el deporte y los espectáculos, en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores.

Bajo el lema “Celebra un fin de semana patrio con experiencias, historias y naturaleza”, la programación organizada por la Subsecretaría de Turismo y EMCONTUR incluye recorridos históricos, visitas guiadas, festivales, actividades al aire libre y experiencias gastronómicas típicas.

Recorridos históricos y actividades culturales

Entre las propuestas destacadas se encuentra “Arquitectura Nocturna”, prevista para el viernes 22 a las 19 horas, con salida desde el Centro de Información Turística.

El sábado 23, desde las 18 horas, la Plaza 25 de Mayo será escenario de una jornada de tango y milonga.

En tanto, el lunes 25 se realizará el “City Tour Patrio”, un recorrido arquitectónico por el casco céntrico que finalizará en El Rastro, donde los participantes podrán acceder a un 15 por ciento de descuento en porciones de locro.

También habrá actividades en el Castillo San Carlos, que permanecerá abierto todos los días de 9 a 19 horas. Allí se desarrollarán barrileteadas patrias, visitas literarias, recorridos históricos y una jornada de astroturismo junto al Parque Nacional El Palmar.

El histórico Naranjal de Pereda también abrirá sus puertas durante el fin de semana con visitas guiadas.

Turismo rural, vinos y naturaleza

Las experiencias de campo tendrán un lugar central en la agenda turística. Habrá visitas y degustaciones en Bodega Siandra Hnos y Finca Fénix, además de jornadas de campo y asado criollo en Establecimiento La Angélica.

En ese mismo predio se ofrecerán cabalgatas por montes y palmares, junto con actividades de constelaciones asistidas con caballos.

Otra de las opciones será la propuesta otoñal de día de campo en Finca La Mayólica.

Además, quienes deseen recorrer el lago podrán participar de las navegaciones guiadas de Turismo Las Palmas, con salidas desde Puerto Luis para conocer la represa de Salto Grande, las costas uruguayas y playas locales.

Museos y entretenimiento

Los museos de la ciudad también tendrán horarios especiales durante el fin de semana largo. Entre ellos estarán abiertos el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Artes Visuales, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Ferroviario y el Museo Interactivo Costa Ciencia.

En materia de entretenimiento habrá propuestas para todas las edades, como Costa Bici en la Costanera, experiencias de realidad virtual en PIXEL VR 360, juegos en El Sótano Gamer y funciones en Cine Círculo.

En el Teatro Gran Odeón se presentarán el viernes 22 el grupo Destino San Javier y el sábado 23 el espectáculo “Rápido y Gracioso”.

Festivales, desfiles y actividades deportivas

La agenda también incluye la Feria de Emprendedores de la Economía Social en Plaza 25 de Mayo, el 3° Raid Náutico de las Américas en Punta Viracho, el Festival Patrio “Raíces de Mayo” en la Costanera y el encuentro de Fierreros Concordia.

Entre las actividades destacadas también figuran jornadas de danza en el Centro de Convenciones Concordia, encuentros de mototurismo y el tradicional Desfile Cívico Militar del lunes 25 sobre avenida Eva Perón.

Desde la Subsecretaría de Turismo y EMCONTUR invitaron a vecinos y turistas a acercarse al Centro de Información Turística, ubicado en Mitre y Pellegrini, para recibir asesoramiento y conocer el cronograma completo de propuestas para disfrutar del fin de semana largo en Concordia.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas