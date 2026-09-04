Concordia presenta el ciclo de conferencias virtuales “paisajes y memorias de la Entre Ríos profunda”

Las inscripciones estarán habilitadas a partir del 7 de septiembre, con cupos limitados. Cabe remarcar que se entregarán certificados de asistencia a quienes participen de las actividades.

La iniciativa es organizada conjuntamente por el Museo de Antropología y Ciencias Naturales “Nelson Oscar Vassallo” y la Coordinación de Museos y Gestión Patrimonial, ambos dependiente de la Subsecretaría de Turismo; el Centro de Investigación Científica y Tecnológica (CICYTTP-CONICET/Entre Ríos/UADER) y el Instituto de Profesorado Concordia (IPC).

CICLOS DE CONFERENCIAS VIRTUALES

30 de septiembre – 18 horas: “Árboles fosilizados asociados a formaciones fluviales y palustres cuaternarias de la cuenca del Río Uruguay” a cargo de la Dra. R. Soledad Ramos (investigadora independiente CONICET. Laboratorio de Paleobotánica CICyTTP – CONICET, Gob. de Entre Ríos UADER).

8 de octubre – 19 horas: “Los usos de las plantas a lo largo del tiempo en Entre Ríos” a cargo de la Dra. María de los Milagros Colobig (Espacio D-Ciencia CICyTTP – CONICET, Gob. de Entre Ríos UADER).

16 de octubre – 19 horas: “Manejo de fauna exótica para la conservación de la fauna autóctona y el ambiente” a cargo de la Dra. Melina Simoncini (investigadora independiente del CONICET y vicedirectora del CICyTTP – CONICET, Entre Ríos UADER) y del Dr. Carlos Piña (investigador principal del CONICET – CICyTTP, Entre Ríos UADER. Diamante).

24 de octubre – 17:30 horas: “Vertebrados del neógeno de la provincia de Entre Ríos” a cargo del Dr. Jorge Ignacio Noriega (investigador principal del CONICET. CICyTTP, Gob. de Entre Ríos UADER. Profesor titular en Facultad de Ciencia y Tecnología UADER).

30 de octubre – 19 horas: “La flora de Entre Ríos: un viaje por la diversidad de nuestros paisajes” a cargo de la Dra. Estela Elizabeth Rodríguez (docente investigadora y Prof. Adjunta en las cátedras de Botánica General y Sistemática Vegetal II/ FCYT – UADER).

6 de noviembre – 19 horas: “Los bosques del mioceno: una ventana al pasado de la costa del Río Paraná” a cargo de la Lic. Camila Martinez (becaria doctoral del CONICET, doctorando de la UNC) y M. Jimena Franco (investigadora independiente CONICET, Prof. Adjunta en instrucción a la biología de la Lic. en Biología FCyT UADER).

13 de noviembre – 19 horas: “Cuando Entre Rios tenía manglares. Nuevos hallazgos sobre el antiguo mar paranaense” a cargo de la Dra. Eliana Moya (Lab. de paleobotánica del CICyTTP, Gob. de Entre Ríos UADER. Investigadora asistente en CONICET y docente en la FCyT UADER) y de la Dra. Noelia Isabel Patterer (laboratorio de paleobotánica del CICyTTP, CONICET, Gob. de Entre Ríos UADER. Investigadora adjunta en CONICET y docente en la FCyT UADER).

Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico del Museo: museoantropologicocdia@gmail.com

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