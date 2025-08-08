Concordia: presentaron el Fronterón y confirmaron la fecha del tradicional “Kilómetro 248”

El encuentro contó con la presencia del intendente de Puerto Yeruá, Daniel Benitez y la concejal de Concordia Claudia Villalba y organizadores. Tras la presentación, Esteban Sbresso, presidente de Amigos del MTB, dialogó con 7Paginas y destacó el orgullo y la responsabilidad de ser nuevamente elegidos para organizar una de las pruebas más importantes de Sudamérica.

“Venimos trabajando de manera ordenada y este campeonato reúne a localidades de Uruguay y Brasil. Hoy, la única ciudad argentina que participa es Concordia, y para nosotros es un gran mérito y una enorme responsabilidad”, expresó Sbresso.

El circuito de Puerto Yeruá, conocido por su exigencia y variedad, ofrecerá a los competidores un trazado con subidas, bajadas, senderos y un relieve que pondrá a prueba la resistencia y técnica de los bikers. “Queremos que los corredores disfruten del lugar, que vengan con sus familias y vivan un fin de semana distinto”, agregó el dirigente.

La fecha del 24 de agosto será también la tercera del campeonato Amigos del MTB, que llega con todas las categorías abiertas y una competencia muy ajustada. “Invitamos a todos los emprendedores de Puerto Yeruá que quieran sumarse, porque es un evento de gran jerarquía que convoca a un número importante de corredores”, señaló Sbresso.

Respecto al Kilómetro 248, el presidente de la comisión adelantó que las inscripciones se abrirán en tres etapas —septiembre, octubre y noviembre— con precios diferenciados y beneficios para quienes se registren primero, incluyendo la remera oficial para los 200 inscriptos iniciales.

El evento espera recibir a ciclistas y público de diferentes puntos del país, así como de Brasil y Uruguay, lo que augura un importante movimiento turístico para la región.