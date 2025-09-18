Concordia presentó el Programa de Digitalización Sanitaria Municipal

El proyecto apunta a optimizar la tenencia responsable de mascotas, reforzar el control de animales en la vía pública e implementar el uso de microchips y georreferencia en el Registro de Perros Mordedores.

“Buscamos poner orden en nuestra ciudad. No hay progreso si no hay orden, y eso es lo que estamos haciendo, siempre respetando las libertades individuales de quienes eligen tener mascotas, pero dentro de un marco normativo”, expresó Azcué.

El jefe comunal recordó que, al igual que con el Programa de Erradicación de la Tracción a Sangre, este tipo de medidas pueden generar tensiones, aunque resaltó que se trata de políticas en defensa de los animales y de la convivencia armónica con las personas. Además, destacó que la aplicación de tecnologías innovadoras atraviesa toda la gestión: “El año pasado creamos el GESCOM, nuestro propio sistema digital de compra y suministro. Concordia se posiciona como una de las pocas ciudades del país con este tipo de herramientas”.

En esa línea, mencionó su reciente participación en el IV Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes en la UBA, donde Concordia se mostró bien posicionada en estándares de innovación y tecnología.

Detalles del programa

El Dr. Gesualdi explicó que la digitalización abarcará tanto la libreta sanitaria como cualquier práctica médica realizada en mascotas. En el caso del Registro de Perros Mordedores, se sumará la colocación de un microchip para garantizar la trazabilidad de los datos de los animales y sus propietarios.

“En el municipio tenemos unas 20 atenciones clínicas gratuitas por día, lo que equivale a unas 400 mensuales. Este sistema reducirá el uso de papel, agilizará procesos y permitirá compartir información con otras áreas que la necesiten”, señaló el funcionario.

Trabajo conjunto con el sector privado

La implementación se desarrolla en articulación con la empresa local KYAS SRL. Carlos Kupervaser, representante de la firma, resaltó: “Somos de Concordia, tenemos más de 30 años en la ciudad y hace cinco que trabajamos en trazabilidad animal. Agradecemos a la Municipalidad por convocarnos a esta iniciativa”.

En tanto, Ezequiel Kupervaser destacó que la libreta sanitaria digital Vet Card es práctica y segura: “No se pierde, no se rompe y puede convivir en el teléfono celular. Incluso avisa sobre las próximas vacunas o tratamientos, además de brindar estadísticas y datos útiles al municipio para diseñar campañas sanitarias”.

La presentación se llevó a cabo en el Salón de Actos del Palacio Municipal y contó con la presencia de autoridades como el presidente del EMAPI, Luis Kolaric, y el concejal Felipe Sastre, entre otros.