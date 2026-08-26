Concordia presentó un ambicioso plan logístico y productivo que busca transformar a la región

Este martes, el Centro de Convenciones de Concordia fue escenario de la presentación del estudio de viabilidad elaborado por la consultora Serman & Asociados, que analiza uno de los proyectos productivos y logísticos más ambiciosos impulsados por la Municipalidad de Concordia: el desarrollo de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL), la ampliación del Parque Industrial y la construcción de un puerto fluvial de barcazas en Benito Legerén.

La actividad estuvo encabezada por el intendente Francisco Azcué, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, y el secretario de Desarrollo Productivo municipal, Sebastián Arístide. La exposición técnica estuvo a cargo de la ingeniera Cecilia Norman, de Serman & Asociados.

La presentación generó un marcado interés entre empresarios, productores, emprendedores y representantes de distintos sectores vinculados a la actividad económica y logística, que participaron del encuentro y posteriormente pudieron realizar preguntas y despejar dudas sobre el proyecto.

Un proyecto en tres etapas

El estudio plantea avanzar de manera progresiva. La primera etapa consiste en desarrollar la Zona de Actividades Logísticas, ubicada en un predio de aproximadamente 46 hectáreas frente al Parque Industrial.

El objetivo es generar allí una plataforma destinada a concentrar operaciones de carga, almacenamiento y distribución, incluyendo infraestructura como un depósito fiscal, espacios para cargas y otros servicios vinculados a la actividad logística.

La segunda etapa contempla el mejoramiento y ampliación del Parque Industrial, generando nuevas condiciones para la radicación y expansión de empresas.

Finalmente, el proyecto prevé avanzar con el puerto fluvial de barcazas en Benito Legerén, una infraestructura que permitiría reducir costos logísticos y mejorar la conexión de la producción de Concordia y de toda la región con otros mercados, incluido el exterior.

Según explicó el intendente Francisco Azcué a 7Páginas, la presentación del estudio de factibilidad constituye un paso fundamental y ahora se inicia una nueva instancia de trabajo con el sector privado para elaborar el proyecto ejecutivo o master plan de la primera etapa.

“Ahora viene otra instancia que tiene que ver con un estudio que debemos hacer trabajando con el sector privado para elaborar ya el proyecto ejecutivo, o sea el master plan para avanzar con la primera etapa que es la zona logística”, explicó.

Azcué señaló que este proceso demandará algunos meses y requerirá escuchar a empresas, productores y demás actores económicos para determinar con precisión qué infraestructura deberá tener el predio.

Una inversión inicial estimada en $4.000 millones

El intendente destacó que el estudio de factibilidad determinó que el proyecto es viable si se desarrolla por etapas.

“Si se hace por etapas, primero la zona de actividad logística, después el mejoramiento del parque industrial y después el puerto de barcazas, es viable en términos técnicos, financieros, operativos, ambientales, etcétera”, sostuvo.

En cuanto a la primera etapa, Azcué estimó que la inversión necesaria rondaría los 4.000 millones de pesos.

El jefe comunal remarcó que el municipio podría contar con recursos para afrontar esa inversión, aunque aclaró que, por tratarse de fondos públicos, será necesario profundizar los estudios antes de avanzar con la ejecución.

“Hay que hacer un estudio para saber exactamente y con la mayor precisión posible ese plan, esa obra; cuántos galpones, cuántas cámaras de frío y todas esas cuestiones”, detalló.

Una plataforma para pequeños y medianos productores

La ingeniera Cecilia Norman, de Serman & Asociados, destacó que la decisión de comenzar por la Zona de Actividades Logísticas permite poner en marcha una infraestructura inicial más accesible y con capacidad para articular las etapas posteriores.

“La zona de actividad logística permite con una inversión inicial de pequeña escala y alcanzable ser el articulador del nodo logístico”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la ZAL puede ofrecer servicios a pequeños y medianos productores que actualmente encuentran dificultades para consolidar, almacenar, mover o preparar sus cargas.

Norman remarcó que la región cuenta con una importante diversidad productiva, que incluye cítricos, arándanos, nuez pecán, miel, carnes, madera y distintos productos derivados, además de producción destinada tanto al mercado interno como a la exportación.

“Entre Ríos tiene una variedad de cargas”, destacó la profesional, al señalar que esa diversidad representa una fortaleza para el desarrollo de un nodo logístico regional.

La consultora puso especial énfasis en la necesidad de conocer las demandas concretas de los potenciales usuarios. Por eso, consideró fundamental que la próxima etapa incluya reuniones con productores y empresas para determinar qué infraestructura necesitan.

La idea, explicó, es que el master plan se diseñe “a la carta”, de acuerdo con las necesidades reales de quienes utilizarán la infraestructura.

El respaldo de la Provincia

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, acompañó la presentación en representación del gobernador Rogelio Frigerio y valoró el avance alcanzado por Concordia.

Bernaudo destacó que muchas veces los proyectos vinculados al desarrollo productivo permanecen durante años en la etapa de anuncios y discusiones, mientras que en este caso ya se concretó un estudio de factibilidad.

También recordó que el Gobierno provincial acompañó la iniciativa y gestionó alternativas de financiamiento ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Me parece que aportó muchísimo y es una muy auspiciosa primera etapa”, sostuvo el ministro.

Bernaudo además planteó una mirada regional y señaló que Entre Ríos tiene condiciones para convertirse en un nodo logístico relevante dentro del litoral argentino, articulando con provincias como Chaco, Corrientes y Misiones, además de integrarse con otros puertos entrerrianos.

“No queremos que sea un anuncio político”

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo de Concordia, Sebastián Arístide, valoró especialmente la presencia del sector privado durante la presentación.

“Más allá de esta presentación, las reuniones que venimos teniendo, porque esto se empieza a saber, te empiezan a preguntar, hay sectores que no quieren quedar afuera”, señaló.

Arístide mencionó como ejemplo la participación de representantes de empresas y sectores productivos que no pertenecen exclusivamente a Concordia, pero que ya comenzaron a interesarse por el proyecto.

En ese marco, sostuvo que uno de los principales desafíos será lograr que la comunidad y el sector productivo crean en la posibilidad de concretar la iniciativa.

“No quiero que crean que esto es un anuncio político, esto tiene que ser creíble en cada eslabón de la cadena”, afirmó.

También puso el foco en la capacitación del recurso humano que necesitará el nuevo esquema productivo y logístico. Consideró que universidades, facultades, institutos terciarios y escuelas técnicas deberán comenzar a prestar atención a las nuevas oportunidades que podrían generarse.

“Ese es el impacto real que yo pretendo lograr en la ciudad: ver concordienses elaborando los distintos eslabones de la cadena”, remarcó.

“Un plan bisagra para Concordia”

El funcionario definió al proyecto como un “plan bisagra”, aunque aclaró que su impacto dependerá de que toda la comunidad se involucre y acompañe el proceso.

“Depende de nosotros, lo creemos o no lo creemos. Si creemos que es bisagra, va a ser bisagra”, expresó.

En esa línea, sostuvo que el proyecto no debe depender exclusivamente de las autoridades municipales, sino que requiere del compromiso de empresarios, productores, instituciones, trabajadores, emprendedores y de la ciudadanía en general.

Para Azcué, la iniciativa constituye uno de los proyectos más importantes de su gestión y está directamente vinculada con la generación de mejores condiciones para que el sector privado pueda invertir, producir y asumir nuevos desafíos.

“Los principales protagonistas van a ser nuestros empresarios, emprendedores y productores”, afirmó el intendente.

El estudio presentado abre ahora una nueva etapa: transformar la factibilidad técnica en un proyecto ejecutivo concreto para comenzar por la Zona de Actividades Logísticas y, a partir de allí, avanzar progresivamente hacia la ampliación del Parque Industrial y el futuro puerto de barcazas de Benito Legerén.

El objetivo final es que Concordia no solo mejore su infraestructura para mover producción, sino que pueda consolidarse como un nodo logístico estratégico para toda la región.

Fuente: redacción de 7Paginas