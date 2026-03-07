Concordia presentó una agenda de actividades por el Día Internacional de la Mujer

Las propuestas incluirán actividades culturales, charlas y espacios de capacitación orientados al desarrollo personal y profesional de las mujeres.

Encuentro cultural y homenaje

Según lo anticipado a 7Paginas, la agenda comenzará el domingo 8 de marzo a las 19:00 horas en la Plazoleta de las Américas, ubicada en la intersección de avenida San Lorenzo y P. Bovino, con el encuentro cultural denominado “Mujeres que Hacen Historia”.

La actividad será un homenaje a mujeres que han dejado y continúan dejando una huella importante en la ciudad a través del trabajo, la constancia y la vocación de servicio.

Durante la jornada también se realizará una exposición a cargo de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER, que aportará una mirada académica y formativa a la conmemoración.

El encuentro contará además con intervenciones artísticas de Roxana Tavella y Cielo Malvasio, Franco Pezelato junto a Jeremías Delfin, y el cierre musical estará a cargo de Natalia Martínez.

Disertación sobre el camino al Bicentenario

Las actividades continuarán el viernes 13 de marzo a las 18:30 horas en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, donde se llevará a cabo la disertación “Mujeres: Sus huellas en el Camino al Bicentenario”.

La charla estará a cargo de la profesora Rosa María “Mauci” Reinsemweber y abordará el papel que han tenido las mujeres en distintos momentos de la historia local.

Jornada de desarrollo personal

La agenda culminará el 28 de marzo de 2026, a partir de las 9:00 horas, con la charla “Mujeres en Acción: Autonomía, Bienestar y Prosperidad”, que se desarrollará en la Sala de las Artes “Malviccino”, ubicada en calle Urquiza 638.

La actividad será libre y gratuita, aunque con cupos limitados, y estará destinada a mujeres que busquen potenciar su desarrollo personal y alcanzar una mejor versión de sí mismas.

Durante la jornada se abordarán distintas dimensiones del bienestar integral. Entre las disertantes se encuentra Roxana González, quien expondrá sobre la importancia de la imagen personal como expresión de autenticidad y autoestima.

Por su parte, Victoria Alonso y Pao, de GestionUp, trabajarán sobre autonomía financiera y desarrollo emprendedor. También participará la licenciada en Nutrición y especialista en Neurociencia Carolina Méndez, quien abordará la alimentación desde una perspectiva integral.

Además, la licenciada en Psicología Silvana Etchepare hablará sobre autoestima y amor propio como pilares del crecimiento personal. En tanto, Martín Méndez, Nahuel Bordón y Alejandro Ricagneo desarrollarán un espacio dedicado a la importancia de la actividad física como componente esencial del bienestar.

Durante la actividad se entregará material virtual a las participantes y se realizarán obsequios especiales.

Un trabajo articulado

El subsecretario de Educación y Cultura de Concordia, profesor Carlos Gatto, destacó el trabajo conjunto entre diferentes áreas municipales e instituciones para llevar adelante esta agenda.

“Desde la Subsecretaría entendemos que el 8 de marzo no es una fecha aislada, sino una oportunidad para generar espacios concretos de reconocimiento y formación”, expresó.

En ese sentido, explicó que se trabajó con profesionales y equipos de distintas áreas para ofrecer propuestas que no solo homenajeen a las mujeres, sino que también brinden herramientas para su crecimiento personal y profesional.

“Esta agenda refleja una mirada integral: celebramos la historia y el aporte de las mujeres en nuestra ciudad, pero también apostamos a su presente y futuro, promoviendo autonomía, bienestar y oportunidades”, concluyó.