Concordia: prestó $30.000 y reclamaba $600.000 bajo amenazas armadas — un detenido y un amplio secuestro en allanamientos

Según la denuncia, la víctima había recibido un préstamo de $30.000, pero el agresor sostenía que los intereses elevaban la cifra adeudada a $600.000, monto que exigió portando un arma de fuego y mediante intimidaciones directas.

Amplio secuestro de armas, dinero y documentación

Las órdenes judiciales se ejecutaron en domicilios ubicados en La Pampa y Teniente Ibáñez, así como en Yamandú Rodríguez y calle 58. Durante los procedimientos, la Policía secuestró:

22 cartuchos calibre 9 mm

20 cartuchos calibre 32 largo

38 cartuchos calibre 22 corto

35 cartuchos calibre 22 largo

4 cartuchos calibre 12/70

4 teléfonos celulares

3 libretas con anotaciones

33 recibos de pago de dinero

3 pagarés en dólares (10.520 cada uno)

47 gramos de marihuana

Una suma importante de dinero en efectivo

Como resultado, un hombre de 32 años quedó detenido, mientras que tres mujeres y otro hombre fueron correctamente identificados en el marco de la causa.

Un negocio ilegal que se expande

Fuentes policiales señalaron a 7Paginas, que este tipo de préstamos usurarios —apuntados especialmente a personas de escasos recursos— se ha vuelto habitual, caracterizándose por intereses desmedidos y amenazas ante cualquier atraso. La denuncia de la víctima permitió avanzar en una investigación más profunda y desarticular parte de esta red delictiva.

Además, durante el fin de semana se registró un hecho similar en Concordia: una mujer denunció haber sido amenazada con armas por individuos de nacionalidad colombiana debido al atraso en el pago de un crédito informal. La Policía advierte que estos casos comienzan a multiplicarse ahora que las víctimas se animan a denunciar los aprietes de estas mafias.