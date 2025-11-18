7PAGINAS

Martes 18 de noviembre de 2025
Concordia: prestó $30.000 y reclamaba $600.000 bajo amenazas armadas — un detenido y un amplio secuestro en allanamientos

Durante la tarde de este lunes, personal de Comisaría Séptima llevó adelante una serie de allanamientos vinculados a un grave hecho de amenazas ocurrido el 17 de noviembre, cuando un hombre de 28 años irrumpió armado en una vivienda para exigir el pago de una deuda desorbitante derivada de un préstamo informal.
Según la denuncia, la víctima había recibido un préstamo de $30.000, pero el agresor sostenía que los intereses elevaban la cifra adeudada a $600.000, monto que exigió portando un arma de fuego y mediante intimidaciones directas.

Amplio secuestro de armas, dinero y documentación

Las órdenes judiciales se ejecutaron en domicilios ubicados en La Pampa y Teniente Ibáñez, así como en Yamandú Rodríguez y calle 58. Durante los procedimientos, la Policía secuestró:

22 cartuchos calibre 9 mm

20 cartuchos calibre 32 largo

38 cartuchos calibre 22 corto

35 cartuchos calibre 22 largo

4 cartuchos calibre 12/70

4 teléfonos celulares

3 libretas con anotaciones

33 recibos de pago de dinero

3 pagarés en dólares (10.520 cada uno)

47 gramos de marihuana

Una suma importante de dinero en efectivo

Como resultado, un hombre de 32 años quedó detenido, mientras que tres mujeres y otro hombre fueron correctamente identificados en el marco de la causa.

Un negocio ilegal que se expande

Fuentes policiales señalaron a 7Paginas, que este tipo de préstamos usurarios —apuntados especialmente a personas de escasos recursos— se ha vuelto habitual, caracterizándose por intereses desmedidos y amenazas ante cualquier atraso. La denuncia de la víctima permitió avanzar en una investigación más profunda y desarticular parte de esta red delictiva.

Además, durante el fin de semana se registró un hecho similar en Concordia: una mujer denunció haber sido amenazada con armas por individuos de nacionalidad colombiana debido al atraso en el pago de un crédito informal. La Policía advierte que estos casos comienzan a multiplicarse ahora que las víctimas se animan a denunciar los aprietes de estas mafias.