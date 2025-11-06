Concordia: prisión perpetua para el asesino de Norma Alegre

El veredicto, dictado en el marco del legajo “Medina, Pedro David S/ Homicidio calificado y otros”, lo considera autor penalmente responsable de los delitos de “Homicidio criminis causa” y “Robo por escalamiento”.

La condena se dio a conocer este jueves, luego de la audiencia de cesura realizada el 28 de octubre en el Salón de Audiencias Nº 4 de los Tribunales de Concordia, donde la fiscal Julia Rivoira, acompañada por el abogado querellante Carlos Conti, había solicitado la pena máxima. Por su parte, la defensa —a cargo del letrado Carlos Medina— había pedido una condena de 25 años de prisión.

Finalmente, el juez Dri resolvió imponer la prisión perpetua y las accesorias legales correspondientes, ordenando que el condenado continúe alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Este caso constituye el juicio por jurados número 146 realizado en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema penal.

El crimen que conmocionó a Concordia

El hecho ocurrió el martes 7 de mayo de 2024, alrededor de las 7:30 de la mañana, en una vivienda ubicada en la esquina de Misiones y Liniers, en el tradicional barrio Nebel.

Según la investigación, Medina ingresó a la casa de Alegre escalando una estructura, con la intención de robar. En el interior, atacó a Norma Alegre, de 65 años, asestándole al menos ocho puñaladas que le provocaron la muerte.

Luego, en un intento por ocultar el crimen, el homicida prendió fuego la vivienda, sin advertir que en el interior se encontraba el padre de la víctima, un hombre de 97 años. El anciano fue rescatado por los bomberos en grave estado, con quemaduras e intoxicación por inhalación de humo, y trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permaneció internado durante varias semanas.

La investigación judicial permitió reunir pruebas contundentes que vincularon a Medina con el crimen, lo que llevó al jurado popular a dictar un veredicto unánime de culpabilidad el pasado 23 de octubre, sellando así una condena ejemplar en uno de los casos más estremecedores que ha vivido Concordia en los últimos años.

Con información de prensa STJ

Redaccion de 7Paginas