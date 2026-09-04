Concordia Produce 2026: abren las inscripciones para la Ronda de Negocios

La Ronda de Negocios se llevará a cabo el viernes 23 de octubre, de 9 a 14, como actividad inaugural de “Concordia Produce”. La propuesta es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Concordia y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de su filial local, el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC).

Para esta edición se prevé ampliar la cantidad de mesas disponibles para las reuniones bilaterales entre empresarios, emprendedores y representantes de distintos sectores que buscan generar nuevas oportunidades comerciales.

Los resultados de la primera edición marcaron el potencial de la iniciativa: participaron alrededor de 100 empresas y se concretaron más de 1.000 reuniones, de las cuales aproximadamente el 25% se transformaron en negocios concretos.

El secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó que la Ronda representa “una oportunidad de vinculación con posibles nuevos compradores, proveedores o inversores” y permite dar mayor visibilidad a productores, emprendedores y empresas comerciales, industriales y de servicios.

En ese sentido, señaló que el encuentro apunta a “generar nuevos contactos, tener un mano a mano con potenciales clientes y explorar nuevos negocios”.

Por su parte, el vicepresidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, Diego Lago, remarcó que la iniciativa también contribuye a fortalecer el Compre Local, al incentivar la interacción entre los distintos actores de la economía de la ciudad.

Lago subrayó que la convocatoria está abierta a empresas y emprendimientos de todos los tamaños y alentó especialmente la participación de pequeños comerciantes y prestadores de servicios. También mencionó como posibles participantes a medios de comunicación que ofrezcan plataformas de difusión.

“A veces, con el menos pensado se termina haciendo un negocio”, sostuvo el dirigente empresarial al destacar el carácter abierto de las vinculaciones que se generan durante la jornada.

Cuánto cuesta participar

La participación en la Ronda de Negocios Concordia Produce 2026 tendrá un valor de 30.000 pesos, mientras que los expositores de Concordia Produce accederán a una tarifa diferencial de 20.000 pesos.

Quienes quieran obtener información e inscribirse podrán hacerlo a través de los canales oficiales de Concordia Produce: la página web concordiaproduce.concordia.gob.ar, el correo electrónico concordiaproduce@concordia.gob.ar o comunicándose al teléfono 345 4133757.

La propuesta busca consolidarse como un espacio de encuentro entre los distintos sectores productivos de Concordia y la región, promoviendo nuevas alianzas comerciales, el desarrollo de proveedores y la generación de negocios.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas