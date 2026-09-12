Concordia Produce abre la convocatoria para el patio de comidas de la exposición

La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia abrió la convocatoria para quienes estén interesados en brindar servicios de alimentos preparados en el patio de comidas de la segunda edición de la Exposición Productiva Multisectorial “Concordia Produce”.

El evento se desarrollará durante tres jornadas, 23, 24 y 25 de octubre, en el Parque Central “Viñedos Moulins” y reunirá a representantes de distintos sectores productivos de la ciudad y la región, además de una amplia propuesta de actividades para el público.

Los interesados en participar del espacio gastronómico deberán completar el formulario de inscripción online y tendrán tiempo para hacerlo hasta el viernes 18 de septiembre.

La convocatoria está dirigida a food trucks y otros prestadores de alimentos preparados. Para participar será requisito contar con las habilitaciones y documentación correspondientes para desarrollar la actividad gastronómica, además de cumplir con las disposiciones establecidas por la organización y los organismos competentes, incluido el pago de un canon.

Los espacios disponibles son limitados y estarán sujetos a evaluación y disponibilidad. Una vez realizada la preinscripción, el equipo organizador se comunicará con los postulantes seleccionados para avanzar en la confirmación del espacio, las condiciones de participación y los demás aspectos necesarios para completar el proceso de inscripción.

Una exposición con múltiples propuestas

La segunda edición de Concordia Produce tendrá una agenda que buscará reunir producción, empleo, innovación y generación de vínculos comerciales durante tres días.

Entre las actividades previstas se encuentran la Ronda de Negocios, la Expo Empleo, distintas disertaciones y un workshop sobre Inteligencia Artificial a cargo del consultor Augusto Salvatto.

También se desarrollará una mesa debate dedicada a la logística, con la participación de especialistas, y un panel integrado por autoridades de Concordia y Salto para abordar los desafíos de la integración entre ambas ciudades.

Las actividades comenzarán el viernes 23 de octubre por la mañana en el Centro de Convenciones y se extenderán hasta el domingo 25.

Desde la organización señalaron a 7Paginas, que la propuesta apunta a generar un espacio de encuentro entre empresas, emprendedores, trabajadores, instituciones y la comunidad, con una agenda que combine actividades productivas y propuestas abiertas a todos los públicos.