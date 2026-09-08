Concordia Produce brindará una experiencia interactiva sobre Inteligencia Artificial

La Exposición Multisectorial Concordia Produce continúa sumando propuestas y, en esta oportunidad, brindará una experiencia interactiva vinculada a la adopción y utilización de herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

La actividad se desarrollará durante la segunda jornada de la exposición, el próximo sábado 24 de octubre, y estará a cargo del consultor en innovación y transformación digital Augusto Salvatto.

La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos interesados en participar de una jornada de integración, aprendizaje y acción, con el objetivo de incorporar la IA generativa de manera práctica, colaborativa y aplicada a situaciones concretas.

Un taller práctico para incorporar la IA

Luego de la charla que brindará Salvatto sobre la adopción de la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones dentro de las organizaciones, se llevará adelante una jornada de trabajo o workshop que tendrá una duración aproximada de dos horas.

Durante la actividad, el consultor abordará dinámicas vinculadas a la construcción de equipos, la integración de grupos multidisciplinarios y el desarrollo de nuevas habilidades.

Además, se presentarán herramientas concretas para trabajar con texto, imágenes y video, junto con metodologías prácticas para incorporar la Inteligencia Artificial en las actividades cotidianas.

“Lápiz, papel, notebook en mano y muchas ganas de innovar. Eso necesitan tus equipos para sumarse a esta jornada intensiva de entrenamiento en herramientas de IA”, expresó Salvatto al referirse a su propuesta denominada “AI Adoption Workshop”.

Quién es Augusto Salvatto

Augusto Salvatto es consultor en innovación y transformación digital, emprendedor y coordinador de los programas Descubriendo Data Science y Data & AI Strategy de la Universidad de San Andrés.

Además, es fundador de la startup Apgreid, trabaja junto a organizaciones como Asteroid Technologies y RockingData, y asesora a líderes organizacionales en estrategias de adopción de nuevas tecnologías.

Una actividad arancelada

La participación en el workshop será arancelada, aunque desde la organización informaron que tendrá un costo accesible.

Quienes deseen obtener mayor información pueden comunicarse a través del correo electrónico concordiaproduce@concordia.gob.ar.

Concordia Produce es la Exposición Multisectorial de Concordia y la Región, un encuentro que reúne a los diferentes sectores productivos y que se desarrollará entre los días 23 y 25 de octubre en el Parque Central “Viñedos Moulins” y el Centro de Convenciones Concordia.

La incorporación de esta propuesta vinculada a la Inteligencia Artificial se suma a las diferentes actividades previstas y busca acercar a los participantes herramientas y conocimientos relacionados con la innovación y las nuevas tecnologías.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas