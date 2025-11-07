“Concordia produce”: últimos días para inscribirse a la ronda de negocios

El encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre de 2025, en el Centro de Convenciones de Concordia (San Lorenzo Oeste 101), con acreditación desde las 09:00 horas y desarrollo de actividades hasta las 16:00 horas.

Organizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), este evento forma parte de una agenda de trabajo destinada a impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, generando espacios concretos de articulación público-privada y favoreciendo la consolidación de nuevos mercados.

Las Rondas de Negocios de CAME son reconocidas a nivel nacional por su formato dinámico y eficaz: funcionan a través de entrevistas previamente agendadas, cruzando intereses comunes entre empresas oferentes y demandantes. De esta forma, cada participante puede mantener reuniones breves y personalizadas con potenciales socios comerciales, clientes o proveedores, con el fin de construir acuerdos, alianzas estratégicas o nuevos canales de distribución.

En esta edición, se estima la conformación de 50 mesas de trabajo, con la posibilidad de realizar tanto reuniones previamente pautadas como rondas espontáneas durante la jornada. La metodología garantiza un espacio ordenado, productivo y orientado a resultados concretos.

Entre los principales beneficios de participar se destacan el acceso a entrevistas personalizadas, la posibilidad de ampliar mercados, fortalecer redes comerciales, visibilizar productos y servicios, y potenciar el crecimiento institucional de cada empresa participante.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de noviembre de 2025 y deben realizarse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemfRKmjVWW03qs6hJGXOXW09bNkvwA1CFJTjTpsZj2Jcr4xw/viewform

Las empresas interesadas en participar podrán seleccionar hasta diez contrapartes con las que deseen mantener entrevistas, mientras que CAME se encargará de confeccionar las agendas cruzando intereses y disponibilidades. El día del evento se entregarán las credenciales y el cronograma personalizado a cada participante.

“Invitamos a todas las empresas locales y regionales a sumarse a esta jornada de trabajo y encuentro. Es una oportunidad concreta para generar nuevas oportunidades de negocio, promover la integración productiva y potenciar el desarrollo económico de Concordia y su área de influencia”, expresó Federico Schattenhofer, Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia.

El evento contará con la participación de representantes de diversos sectores productivos, comerciales y de servicios, consolidando a Concordia como un polo de referencia regional en materia de vinculación empresarial y desarrollo económico.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al +54 9 345 413-3757 o escribir a concordiaproduce@concordia.gob.ar