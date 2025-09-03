Concordia: programa de capacitación “emprendedoras en acción”

La propuesta consta de cuatro encuentros presenciales de dos horas cada uno, donde se brindarán herramientas de coaching, inteligencia emocional, neurociencias y organización personal, con el objetivo de fortalecer la confianza, optimizar la gestión emocional, ordenar la energía y avanzar en la construcción de un emprendimiento alineado con los valores y el ritmo personal de cada participante.

Capacitadora: Dra. Inés Francisconi (Abogada – Coach Ontológico – Mediadora)

Coordinadora: Andrea Popelka

Fechas y lugares:

Club Temperley: Martes 9, 16, 23 y 30 de septiembre, de 14:00 a 16:00 hs. (Montevideo 271).

Nido Carretera La Cruz: Lunes 8, 15, 22 y 29 de septiembre, de 14:00 a 16:00 hs.

Inscripciones: Se realizan exclusivamente a través del siguiente link: https://forms.gle/iKwi8mVpURgf8bJA9 . Los cupos son limitados.

Objetivo general: Acompañar a mujeres emprendedoras en el fortalecimiento de su confianza, gestión emocional, organización personal y acción creativa, para que puedan crear y sostener sus proyectos con sentido, bienestar y plenitud.