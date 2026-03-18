Concordia propone un fin de semana largo con cultura, historia y experiencias para toda la familia

Recorridos históricos y patrimoniales

Entre los principales atractivos se encuentra el Castillo San Carlos, que abrirá sus puertas de sábado a martes de 9 a 19 horas. Allí, los visitantes podrán recorrer sus instalaciones, disfrutar del entorno natural y conocer su vínculo con la obra El Principito, del escritor Antoine de Saint-Exupéry.

Otra opción será el Naranjal de Pereda, que de 17 a 19 horas ofrecerá un recorrido por los orígenes de la región, con vestigios jesuíticos y relatos históricos.

Experiencias turísticas y gastronómicas

El viernes a las 21 horas se realizará el Bus Cervecerías, una propuesta que incluirá visitas a espacios como La Fábrica y Popelka, donde los asistentes podrán conocer los procesos de elaboración y degustar cervezas artesanales.

Además, el sábado y martes a las 10 horas se desarrollará el Circuito Peatonal Histórico Arquitectónico, ideal para redescubrir el patrimonio urbano de la ciudad.

Actividades para toda la familia

El sábado desde las 18 horas, la peatonal será escenario de “Concordia en tus Sentidos”, una propuesta con música, sabores y actividades participativas. A las 20 horas, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales presentará “La Noche de las Linternas”, una experiencia diferente para recorrer el espacio.

El domingo y lunes a las 16:30 horas, el Bus “Tierra Mágica de El Principito” recorrerá puntos destacados como el casco céntrico, la costanera y el Castillo.

El domingo 22, el Castillo San Carlos ofrecerá a las 16 horas una visita guiada con títeres para los más chicos, junto a una Milonga Internacional con clase abierta de tango.

En tanto, el lunes 23 a las 17 horas se realizará una visita literaria en el mismo espacio, profundizando en su historia y su relación con la obra de Saint-Exupéry.

Promoción del destino

La agenda es impulsada por la Subsecretaría de Turismo local en conjunto con el Ente Mixto Concordiense de Turismo, con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico y ofrecer propuestas accesibles para toda la comunidad.

Desde la organización invitan a seguir las redes sociales @CompartíConcordia o comunicarse con el Centro de Información Turística para obtener más detalles.

De esta manera, Concordia se posiciona como una opción ideal para disfrutar del fin de semana largo, con propuestas que combinan identidad, historia y entretenimiento para todas las edades.