Concordia propone un gran evento en la Plaza 25 de Mayo por el fin de semana largo de Carnaval

La actividad es impulsada por la Subsecretaría de Educación y Cultura y tiene como objetivo fortalecer el encuentro, la identidad local y el intercambio regional, promoviendo el Carnaval como una manifestación viva de arte, trabajo colectivo y participación comunitaria.

El espectáculo contará con la participación del Taller de Candombe La Vía Candombe, la agrupación infantil Pequeños Duendes, la Asociación de Autos Antiguos de Concordia y las comparsas locales Ráfaga, Imperio y Bella Samba. Además, se sumará una delegación de Concepción del Uruguay con las comparsas Aimara, Unidos Do Bahía, Mascarada y Urugua-i, aportando un atractivo intercambio cultural entre ciudades de la región.

La jornada también incluirá una propuesta gastronómica a cargo de Cristóbal Café y Bar Ideal, permitiendo que vecinos y visitantes puedan disfrutar de sabores locales durante el desarrollo del evento.

Desde la organización agradecieron especialmente el acompañamiento de Cristóbal Café, Bar Ideal, la Cooperativa Eléctrica de Concordia y la CTM Salto Grande Delegación Argentina, cuyo aporte fue fundamental para concretar la iniciativa.

El subsecretario de Educación y Cultura, profesor Carlos Gatto, destacó que “este evento es el resultado del trabajo conjunto entre el Estado municipal, las instituciones, los artistas, los empresarios gastronómicos y la comunidad. El Carnaval es una expresión cultural que nos identifica y nos une, y llevarlo a la plaza es una forma de acercarlo a todos”.

Asimismo, remarcó que cada comparsa tendrá la oportunidad de compartir su trabajo en esta edición 2026 y fomentar el intercambio con otras localidades.

El cierre musical estará a cargo de la Banda La Don César, en una noche que promete color, ritmo y celebración en pleno centro de la ciudad. La invitación es abierta a toda la comunidad para disfrutar de una propuesta pensada como espacio inclusivo, participativo y de encuentro.