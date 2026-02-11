7PAGINAS

Miércoles 11 de febrero de 2026
Concordia propone un gran evento en la Plaza 25 de Mayo por el fin de semana largo de Carnaval

En el marco del fin de semana largo de Carnaval, la Municipalidad de Concordia organizará un evento especial este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas en la Plaza 25 de Mayo. Bajo el lema “Carnaval, Cultura y Comunidad: Un fin de semana para celebrar juntos”, la propuesta será abierta y gratuita, y buscará poner en valor una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad.
Redacción 7Paginas

La actividad es impulsada por la Subsecretaría de Educación y Cultura y tiene como objetivo fortalecer el encuentro, la identidad local y el intercambio regional, promoviendo el Carnaval como una manifestación viva de arte, trabajo colectivo y participación comunitaria.

El espectáculo contará con la participación del Taller de Candombe La Vía Candombe, la agrupación infantil Pequeños Duendes, la Asociación de Autos Antiguos de Concordia y las comparsas locales Ráfaga, Imperio y Bella Samba. Además, se sumará una delegación de Concepción del Uruguay con las comparsas Aimara, Unidos Do Bahía, Mascarada y Urugua-i, aportando un atractivo intercambio cultural entre ciudades de la región.

La jornada también incluirá una propuesta gastronómica a cargo de Cristóbal Café y Bar Ideal, permitiendo que vecinos y visitantes puedan disfrutar de sabores locales durante el desarrollo del evento.

Desde la organización agradecieron especialmente el acompañamiento de Cristóbal Café, Bar Ideal, la Cooperativa Eléctrica de Concordia y la CTM Salto Grande Delegación Argentina, cuyo aporte fue fundamental para concretar la iniciativa.

El subsecretario de Educación y Cultura, profesor Carlos Gatto, destacó que “este evento es el resultado del trabajo conjunto entre el Estado municipal, las instituciones, los artistas, los empresarios gastronómicos y la comunidad. El Carnaval es una expresión cultural que nos identifica y nos une, y llevarlo a la plaza es una forma de acercarlo a todos”.

Asimismo, remarcó que cada comparsa tendrá la oportunidad de compartir su trabajo en esta edición 2026 y fomentar el intercambio con otras localidades.

El cierre musical estará a cargo de la Banda La Don César, en una noche que promete color, ritmo y celebración en pleno centro de la ciudad. La invitación es abierta a toda la comunidad para disfrutar de una propuesta pensada como espacio inclusivo, participativo y de encuentro.