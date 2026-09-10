Concordia: protagonista de un fin de semana de grandes eventos

Concordia se prepara para vivir un fin de semana diferente, con una agenda que combinará automovilismo internacional, vinos, gastronomía y nuevas experiencias turísticas.

Durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, la ciudad será protagonista de dos acontecimientos que buscan convocar nuevos públicos y generar movimiento en distintos sectores vinculados con la actividad turística.

Se trata de la llegada, por primera vez, del TCR South America a Concordia y de la realización de la primera edición de Concordia Wine, una propuesta que reunirá a bodegas y etiquetas de distintos puntos.

La coincidencia de ambos eventos representa una oportunidad para seguir posicionando a la ciudad como un destino de eventos, reuniones y experiencias durante todo el año.

El TCR South America llega por primera vez

La presencia del TCR South America constituye un acontecimiento inédito para Concordia y permitirá disfrutar de una competencia de automovilismo de nivel internacional, con vehículos de competición y pilotos destacados.

La previa se realizará este viernes 11 de septiembre, desde las 18 horas, en el Paseo del Bicentenario, frente a la Plaza 25 de Mayo.

La presentación será abierta a la comunidad y contará con una exhibición de vehículos de competición y una réplica de un automóvil de Fórmula 1.

Durante el mismo encuentro también se realizará la presentación y promoción de Concordia Wine, anticipando una de las nuevas propuestas gastronómicas y turísticas que tendrá la ciudad.

El cronograma del TCR comenzará el sábado 12 de septiembre a las 15:30, con la clasificación.

El domingo 13 se disputarán las dos carreras: la primera a las 9:30 y la segunda a las 12:30.

Las competencias podrán seguirse a través de TyC Sports 2, TyC Sports Play y YouTube Carburando, ampliando la exposición de Concordia como sede de este acontecimiento deportivo.

Concordia Wine: una nueva apuesta al enoturismo

El sábado por la noche llegará otra de las grandes novedades del fin de semana.

Desde las 20 horas, en Bodega Robinson, se desarrollará la primera edición de Concordia Wine, una propuesta que combina vinos, gastronomía y la identidad vitivinícola de la región.

El evento contará con la participación de más de 30 bodegas y 150 etiquetas, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de conocer, degustar y compartir diferentes propuestas en un espacio especialmente preparado para la ocasión.

La iniciativa incorpora así una nueva alternativa vinculada al enoturismo y la gastronomía, con el objetivo de ampliar la diversidad de experiencias disponibles tanto para los visitantes como para los propios concordienses.

Dos eventos, distintos públicos

La realización simultánea de ambos acontecimientos permitirá que Concordia tenga durante el fin de semana una agenda capaz de convocar a públicos diferentes.

El automovilismo aportará el atractivo de una categoría internacional y la posibilidad de recibir a aficionados de distintos puntos, mientras que Concordia Wine buscará captar a quienes encuentran en la gastronomía y el mundo del vino una experiencia turística.

Este tipo de propuestas también contribuye a generar movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios vinculados directa e indirectamente con el turismo.

De esta manera, la ciudad busca consolidar una agenda de eventos que permita sostener la actividad turística más allá de las temporadas tradicionales y posicionar a Concordia como un destino con propuestas durante todo el año.

Información y agenda

Para conocer más detalles sobre las actividades, los visitantes y vecinos pueden acercarse al Centro de Información Turística (CIT), ubicado en Mitre y Pellegrini.

También se puede solicitar asesoramiento a través de WhatsApp al 345 508-0276 y consultar las redes sociales de @comparticoncordia, donde se actualiza la agenda completa de actividades.

Con el rugir de los motores y el protagonismo de los vinos y la gastronomía, Concordia se prepara para un fin de semana que apunta a marcar un nuevo capítulo en la agenda de eventos de la ciudad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas