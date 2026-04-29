Concordia proyecta crear una escuela municipal de emprendedurismo

La iniciativa, que próximamente será elevada al Concejo Deliberante, fue abordada en una reunión de trabajo entre el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, y la concejal Verónica del Boca, quienes destacaron la importancia de generar herramientas concretas para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local.

El proyecto tiene como objetivo crear un espacio de formación, acompañamiento y desarrollo destinado a emprendedores, promoviendo la generación de emprendimientos sustentables que perduren en el tiempo y generen valor agregado para la comunidad.

En este sentido, se remarcó que es fundamental que quienes deseen emprender cuenten con medios adecuados para prepararse, organizarse y producir, entendiendo al emprendedurismo no solo como una actividad económica, sino también como un proceso de crecimiento personal y realización.

La Escuela Municipal de Emprendedurismo estará orientada a la capacitación integral, abordando tanto aspectos teóricos como prácticos vinculados a las distintas etapas del desarrollo de un negocio. Estará dirigida a jóvenes y adultos que cuenten con una idea de emprendimiento o necesiten fortalecer sus conocimientos.

Asimismo, se proyecta como un espacio diverso que integrará múltiples oficios, permitiendo a los participantes acceder a herramientas del Estado, adquirir capacidades y planificar estratégicamente el desarrollo de sus iniciativas.

Desde la coordinación del proyecto se subrayó que se pondrá especial énfasis en el fortalecimiento de la capacidad innovadora y el espíritu emprendedor, como pilares fundamentales para el crecimiento económico y social.

El lema que acompaña esta propuesta sintetiza su visión: “Visión sin acción es pura ilusión… visión, acción sin capacitación es una utopía”, destacando la importancia de la formación como motor del desarrollo.