Concordia: puesta en valor del paseo de Las Barracas

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo, desde las 14:30 horas, en la intersección de Colón y Presbítero del Castillo, donde se podrá disfrutar de una tarde con múltiples propuestas para todas las edades. La iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre distintas áreas de la Municipalidad de Concordia y el acompañamiento del sector privado, fortaleciendo el compromiso conjunto por la recuperación y el disfrute de los espacios públicos.

Durante la jornada habrá una Feria de Emprendedores, generando un espacio para acompañar y fortalecer el trabajo de productores, artesanos y emprendedores locales.

La propuesta artística contará con el show en vivo de Misturando Samba y Pagode, que aportará todo el ritmo de la música brasileña, y la presentación de La Vía Candombe, con una puesta que invita a celebrar la cultura y la identidad a través de la música y la danza.

Además, desde las 16:30 horas, en el sector de Costa Chaval, se desarrollará la Healthy Party, una propuesta deportiva y saludable destinada a promover la actividad física, el bienestar y la vida al aire libre.

La iniciativa está abierta a todo público e invita a gimnasios, grupos de running, entrenamiento funcional, ciclismo, yoga, escuelas deportivas y a todos los grupos de entrenamiento de la ciudad a sumarse y compartir una experiencia que combina movimiento, música y recreación en un entorno natural.

La puesta en valor del Paseo de Las Barracas forma parte de las acciones que impulsa la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, para recuperar y revalorizar los espacios públicos como ámbitos de encuentro, integración y desarrollo comunitario, fortaleciendo el vínculo de los vecinos con el patrimonio y la identidad de la ciudad.

La participación es libre y abierta a todo público, por lo que se invita a vecinos y turistas a acercarse y ser parte de una jornada que reunirá patrimonio, cultura, emprendedurismo, deporte y vida saludable en uno de los sectores más emblemáticos de Concordia.

Prensa municipal