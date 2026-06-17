Concordia puso en marcha un plan de poda de altura para prevenir riesgos y reforzar la seguridad en la vía pública

La Municipalidad de Concordia inició un plan de poda de altura en distintos sectores de la ciudad, una medida de carácter preventivo destinada a mejorar la seguridad en la vía pública y minimizar los riesgos que pueden generar ramas de gran porte sobre calles, avenidas y espacios de intensa circulación.

Segun lo informado a 7Paginas, los trabajos se desarrollarán durante los meses de junio y julio y estarán focalizados en aquellos ejemplares que presentan situaciones consideradas de mayor riesgo, especialmente ante la llegada de fenómenos climáticos adversos como tormentas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral de mantenimiento del arbolado urbano que complementa las tareas habituales que lleva adelante la Subsecretaría de Ambiente en el cuidado y gestión de los espacios verdes de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que esta intervención también representa un cambio de enfoque en la gestión de los árboles de gran porte, ya que durante años este tipo de trabajos especializados no se realizaron de manera sistemática, generando situaciones que hoy requieren atención prioritaria.

«Estamos actuando sobre los casos más urgentes, aquellos que pueden representar un peligro para peatones, vehículos, viviendas o servicios públicos, especialmente ante fenómenos climáticos intensos como tormentas o fuertes vientos», explicó el subsecretario de Ambiente, Joaquín Gobetto.

Equipamiento especial para trabajos complejos

Las tareas de poda de altura demandan condiciones de trabajo diferentes a las de una poda convencional, ya que requieren equipamiento específico y personal con capacitación especializada para intervenir en sectores elevados y de difícil acceso.

Por ese motivo, la Municipalidad contrató a una empresa especializada que cuenta con camiones grúa equipados con barquilla para trabajos en altura, operadores calificados, personal técnico especializado en poda y desrame de árboles de gran porte, además de vehículos destinados al retiro y traslado del material resultante.

Estas herramientas permiten desarrollar las intervenciones de manera segura, especialmente en zonas donde existe una intensa circulación vehicular y peatonal, reduciendo los riesgos tanto para los trabajadores como para los vecinos.

Una política basada en la prevención

Desde el gobierno local remarcaron que el principal objetivo de este plan es anticiparse a situaciones que puedan derivar en accidentes, caídas de ramas o daños materiales sobre viviendas, vehículos y servicios públicos.

La poda de altura es considerada una herramienta clave para preservar el estado sanitario y estructural del arbolado urbano, garantizando al mismo tiempo una convivencia segura entre la infraestructura verde y el crecimiento de la ciudad.

En esta primera etapa, las acciones estarán orientadas a resolver los casos considerados más críticos. Posteriormente, una vez finalizado el cronograma previsto para los próximos meses, se realizará una evaluación de los resultados obtenidos y de la continuidad de este tipo de intervenciones.

La intención del municipio es consolidar una política sostenida de mantenimiento preventivo del arbolado urbano, contribuyendo a una ciudad más segura, ordenada y preparada frente a las contingencias climáticas.