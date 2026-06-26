Concordia puso en valor el cementerio “De los Fundadores” y se inauguró el museo a cielo abierto

Durante el acto se destacó el valor histórico del sitio, considerado uno de los espacios más significativos de la memoria colectiva concordiense. Allí descansan figuras vinculadas al desarrollo político, social, económico y cultural de Concordia y de la región, convirtiendo al lugar en un verdadero reservorio de identidad y patrimonio.

La puesta en valor incluyó tareas de recuperación, mantenimiento, limpieza, señalización y relevamiento histórico, desarrolladas mediante el trabajo conjunto de distintas áreas municipales e instituciones, entre ellas la Subsecretaría de Educación y Cultura, la Subsecretaría de Mantenimiento de Obras Viales, la Dirección de Cementerios Municipales, la Dirección de Talleres y Depósitos, la Dirección de Parques y Jardines, la Dirección de Electrotecnia, el Área de Señalización y Demarcación Vial, la Unidad Penal N.º 3 y el Consejo Asesor de Patrimonio.

Asimismo, mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, quedó instituido el Museo a Cielo Abierto “De los Fundadores”, que funcionará dentro del predio histórico con el objetivo de promover actividades educativas, culturales, históricas y turísticas destinadas a vecinos, estudiantes y visitantes.

La ceremonia contó además con la participación del Coro del Centenario del Colegio San José Adoratrices, que brindó una presentación artística especialmente preparada para la ocasión, acompañando con su música un acontecimiento cargado de significado para la historia local.

“ARCHIVO HISTÓRICO A CIELO ABIERTO”

El intendente Francisco Azcué subrayó que el Cementerio de los Fundadores “no es solamente un espacio donde descansan quienes nos precedieron. Es, como muchas veces se lo ha definido, un verdadero archivo histórico a cielo abierto. Aquí están escritas, en sus monumentos, en sus nombres y en sus historias, las raíces de nuestra comunidad”.

Hace 175 años “comenzó la construcción de este lugar, impulsada por la visión de quienes estaban construyendo una ciudad con vocación de futuro. Desde entonces, este predio ha sido testigo silencioso del crecimiento de Concordia y guarda la memoria de generaciones enteras que contribuyeron a forjar nuestra identidad”.

Por eso, la puesta en valor que hoy inauguramos “tiene un significado que va mucho más allá de la recuperación física de un espacio patrimonial. Es una decisión de reconocer nuestra historia, de cuidar nuestra memoria y de transmitirla a quienes vendrán después de nosotros. También inauguramos hoy el Museo a Cielo Abierto de los Fundadores, un espacio que permitirá que este patrimonio deje de ser solamente un lugar para recordar y se convierta también en un lugar para aprender, conocer y reflexionar sobre quiénes somos como comunidad”.

Por último Azcué sostuvo que “no quiero dejar de mencionar que hay una enseñanza muy importante en este lugar: las ciudades que pierden la memoria terminan perdiendo también parte de su identidad. En cambio, las ciudades que conocen y valoran su historia encuentran en ella la inspiración para construir su futuro. Concordia supo ser una ciudad pujante, una ciudad de trabajo, de producción, de progreso y de oportunidades. Y si queremos volver a ser esa ciudad dinámica y protagonista del desarrollo regional, debemos empezar por reconocer el legado de quienes nos precedieron. Porque nadie construye un gran futuro si desconoce las bases sobre las que fue edificada su comunidad”.

“Hoy homenajeamos a nuestros fundadores, pero también renovamos un compromiso con las generaciones que vendrán. El compromiso de cuidar nuestro patrimonio, fortalecer nuestra identidad y seguir trabajando para que Concordia vuelva a ocupar el lugar que merece” concluyó el intendente.

ORÍGENES DE CONCORDIA

El secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto manifestó que “cuando comenzamos la gestión nos propusimos recuperar todos estos espacios, que tienen que ver con la historia de nuestra ciudad y este es un lugar clave en Concordia porque acá están nuestros orígenes. El objetivo era recuperar lo patrimonial pero también que pueda ser visitado y todos lo conozcan”.

Gonzalo Noir, coordinador general del Consejo Asesor de Protección del Patrimonio de Concordia, remarcó: “celebramos este evento junto a la cultura, al patrimonio. La verdad es que estos espacios son buenos para revalorizar el patrimonio de Concordia y contar un pedacito de la historia”.

Emilio Ferrari, secretario de Actas del Consejo Asesor, destacó que esto se pudo lograr gracias a que se sumaron una cantidad de acciones y de actores, que es lo más importante. Deberíamos rescatar que, más allá de un cementerio, es un ejemplo de que Concordia tiene un patrimonio enorme que debemos ir rescatando de a poco. Estamos muy contentos con lo logrado”.

VISITAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD

A partir de su inauguración, el Museo a Cielo Abierto “De los Fundadores” ofrecerá visitas guiadas abiertas a la comunidad los miércoles de 15:00 a 16:30 horas y los viernes de 18:00 a 19:30 horas se desarrollará “Noches en el Cementerio de los Fundadores”, una propuesta de recorrido teatral nocturno que permitirá a los visitantes vivir una experiencia diferente, donde las historias del pasado cobran vida a través de personajes y relatos inspirados en la memoria del lugar.

Por otra parte, se realizarán visitas educativas destinadas a escuelas primarias y secundarias, de lunes a viernes con turno previo. Las instituciones interesadas podrán solicitar reservas comunicándose al 345 411 2326 con el Prof. Franco Alcoba.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Concordia reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio histórico local, promoviendo el conocimiento de la historia, el fortalecimiento de la identidad concordiense y el desarrollo de propuestas culturales y turísticas que permitan valorar el legado de quienes contribuyeron a construir la ciudad.